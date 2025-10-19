Israel acusa a Hamas de atacar a sus fuerzas militares en Gaza en la primera gran prueba del alto el fuego

Por Tal Shalev, Mostafa Salem, Oren Liebermann y Ibrahim Dahman, CNN

Israel dice que respondió a un ataque contra fuerzas israelíes en el sur de Gaza con ataques aéreos en la zona de Rafah, la primera gran prueba del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Un funcionario militar israelí afirma que Hamas atacó a las fuerzas israelíes en Rafah con granadas propulsadas por cohetes y fuego de francotiradores, lo que llevó a Israel a llevar a cabo bombardeos en la zona, nueve días después de que comenzara el alto el fuego.

La fuente israelí familiarizada con el asunto dijo que las fuerzas israelíes sufrieron bajas como resultado de los ataques. El incidente ocurrió más allá de la Línea Amarilla, el límite inicial de retirada israelí establecido en el acuerdo de alto el fuego.

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó una consulta de seguridad la mañana de este domingo con el ministro de defensa Israel Katz y los altos mandos militares después del incidente. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió a Netanyahu que reanude la guerra en Gaza “con plena fuerza”.

Hamas aún no ha hecho comentarios sobre las acusaciones, pero un alto funcionario del grupo, Izzat Al-Rishq, dijo poco después en Telegram que los combatientes siguen comprometidos con el acuerdo de alto el fuego, y acusó a Israel de “fabricar pretextos débiles para justificar sus crímenes”.

Aunque se desconoce mucho sobre el último incidente, ocurrió el domingo por la mañana cuando Hamas dijo que su fuerza de seguridad interna Rada’a estaba atacando un “escondite” de una milicia respaldada por Israel liderada por Yasser Abu Shabab en la misma zona de Rafah. En junio, Israel confirmó que estaba armando a varias de estas milicias en un intento de contrarrestar a Hamas..

Muhammad Shehada, un experto en Gaza del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que estas milicias ahora operan desde zonas ocupadas por Israel en Gaza desde las cuales “descienden a la otra mitad de Gaza, llevan a cabo ataques, y luego regresan a esas áreas protegidas”.

Desde que comenzó el alto el fuego la semana pasada, Hamas ha llevado a cabo lo que denominó una “campaña de seguridad” dirigida contra “colaboradores, mercenarios, ladrones, bandidos y quienes cooperan con el enemigo sionista en toda Gaza”.

Los enfrentamientos internos han creado una situación de seguridad volátil en el castigado enclave, con brotes de violencia entre Hamas y grupos rivales en varias zonas de Gaza, incluido un incidente que culminó en una aparente ejecución pública de ocho personas en una plaza de Ciudad de Gaza mientras grandes multitudes observaban.

Hamas e Israel se han acusado mutuamente de violar el reciente alto el fuego.

Israel disparó y mató a palestinos que, según afirma, se acercaban a la Línea Amarilla, en lo que Hamas ha calificado como una “violación flagrante” de los compromisos del alto el fuego. Israel también ha acusado a Hamas de retrasar la devolución de todos los cuerpos de los rehenes retenidos en Gaza según lo requerido por el acuerdo, y cerró un importante cruce fronterizo hasta nuevo aviso.

