Trump: “Maduro no quiere j***r con EE.UU.” y por eso ofreció los recursos de Venezuela

El presidente Donald Trump respondió a los informes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció acceso preferencial a los recursos naturales de la nación a cambio de bajar la tensión mientras Estados Unidos llevaba a cabo una serie de ataques en el Caribe, diciendo a los periodistas que Maduro “no quiere j***r con Estados Unidos”.

La semana pasada, el New York Times informó que funcionarios venezolanos se acercaron al Gobierno de Trump para proponer una participación dominante en el petróleo y los recursos naturales de Venezuela, según varias personas cercanas a las conversaciones.

Trump pareció confirmar ese informe el viernes, diciendo a los periodistas: Maduro “ha ofrecido todo, ha ofrecido todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere j***r con Estados Unidos”.

Los comentarios se producen mientras las tensiones han aumentado entre Washington y Caracas, ya que Trump ha señalado cada vez más que podría usar medios militares para presionar a Maduro a dejar el poder.

No es la primera vez que Trump utiliza esa expresión para dar a conocer su frustración ante desafíos diplomáticos: en junio, tras conocerse que Israel e Irán violaron un acuerdo de alto el fuego, Trump dijo a los periodistas: “Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo, y tan duro, que no saben qué ca***o están haciendo”.

