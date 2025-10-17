¿Por qué habrá nuevas protestas de “No Kings” contra Trump en EE.UU. y dónde serán? Lo que debes saber

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Cuando el presidente Donald Trump llegó a su desfile militar en la ciudad de Washington, en junio pasado, entre una salva de 21 cañonazos y una multitud que cantaba el “Feliz cumpleaños”, cerca de cinco millones de personas en todo el país salieron a las calles para protestar contra su Gobierno. Ahora, en medio del cierre gubernamental y la presión de Trump para desplegar militares de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses, millones se preparan para la segunda ronda de protestas.

Más de 2.500 manifestaciones en los 50 estados —unas 450 más de las planeadas en junio— están programadas para el sábado en la segunda ronda de protestas “No Kings”, cuyo objetivo es rechazar de forma contundente lo que los organizadores describen como la agenda “autoritaria” de Trump.

Algunos líderes republicanos han calificado las protestas como antiestadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó, sin pruebas, que las manifestaciones planeadas para el sábado han contribuido al cierre gubernamental.

Cuando tuvo lugar la primera ronda de protestas de “No Kings”, Trump acababa de cumplir los primeros cinco meses de su segundo mandato con cientos de decretos y medidas contra la ciudadanía por derecho de nacimiento, las protecciones para las personas transgénero, los manifestantes estudiantiles, las iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión y más.

La tensión por las redadas migratorias alcanzó su punto álgido con las protestas en Los Ángeles, donde Trump federalizó la Guardia Nacional de California en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom, una medida que, según los expertos, representó una escalada sin precedentes y peligrosa del poder presidencial.

Durante el verano, el Gobierno solo ha redoblado su campaña, según los organizadores de las protestas.

Los agentes de ICE, bajo presión para cumplir con las cuotas de arrestos del Gobierno, han realizado redadas en todo el país, que en ocasiones se han topado con fervientes protestas de la comunidad. Trump ha pedido al Departamento de Justicia que procese a sus oponentes políticos, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. El Gobierno ha cuestionado la cobertura mediática desfavorable, lo que ha resultado en una demanda por difamación contra The New York Times y la suspensión (y eventual regreso) de “Jimmy Kimmel Live!”.

Además, el Gobierno ha intensificado su intento de desplegar agentes federales en ciudades lideradas por los demócratas, como Washington, Memphis, Chicago y Portland.

Líderes locales y estatales se han opuesto al despliegue de la Guardia Nacional, y en los tribunales aún se están librando batallas legales.

Algunos políticos republicanos han calificado las próximas protestas como manifestaciones de “Odio a Estados Unidos”. El senador republicano Roger Marshall alegó que se presentarán “manifestantes profesionales” y “agitadores”, y Johnson sugirió que los participantes serían “pro-Hamas” y “Antifa”.

Sin embargo, los organizadores planean manifestaciones pacíficas que buscan contrastar claramente con la reciente demostración de fuerza de la Administración.

“Tendremos que desplegar a la Guardia Nacional”, dijo Marshall recientemente sobre las protestas del sábado. “Ojalá sean pacíficas. Lo dudo”. CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la posibilidad de desplegar la Guardia Nacional en esas protestas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el jueves a la Guardia Nacional estatal el despliegue de soldados en Austin antes de una protesta planificada que su oficina calificó de “vinculada a Antifa”.

Los demócratas de Texas condenaron rápidamente la decisión.

“Enviar soldados armados para reprimir protestas pacíficas es lo que hacen reyes y dictadores, y Greg Abbott acaba de demostrar que es uno de ellos”, declaró el jueves Gene Wu, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas.

“Indivisible Project”, la organización sin fines de lucro que organiza la protesta, ha capacitado a decenas de miles de personas en seguridad y desescalada, y los organizadores están trabajando directamente con las ciudades que cuentan con presencia de la Guardia Nacional para asegurarse de que estén preparadas, según declaró su codirectora ejecutiva, Leah Greenberg.

En otras zonas, los organizadores han estado trabajando para instruir a los manifestantes sobre sus derechos, en caso de que los militares aparezcan en algún lugar inesperado.

“No esperamos que sea necesario desplegar la Guardia Nacional, pero si el Gobierno de Trump intenta hacerlo para intimidar las protestas pacíficas, estamos preparados”, declaró Deirdre Schifeling, de la ACLU, el jueves en una reunión de organizadores de las manifestaciones.

“Lo que esperamos es que millones de personas en todo el país se unan para oponerse al autoritarismo, la corrupción y los ataques a nuestros vecinos y a nuestros derechos”, declaró Greenberg a CNN.

La Administración ya ha planeado otra demostración de fuerza militar en California para celebrar el mismo día de las protestas, señaló Newsom el miércoles.

Los organizadores esperan aprovechar el impulso de las protestas de junio y las protestas de “¡Manos Fuera!” y “50501” de esta primavera. Asegura que el movimiento ha crecido de forma constante en respuesta a las acciones de la Administración.

Para los líderes locales que han intentado contrarrestar lo que describen como una extralimitación federal en sus ciudades, el sábado podría ser una oportunidad para enviar un mensaje.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, encabezará el evento “No Kings” en su ciudad. Tras las recientes protestas en Boston, Trump amenazó con retirar la Copa Mundial de la FIFA de Massachusetts el próximo año, una medida que, según Wu, Trump no tiene autoridad para tomar.

Es posible que las protestas impulsen al Gobierno a enviar más fuerza militar a las ciudades, afirmó Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia.

El memorando que Trump utilizó para enviar la primera ronda de agentes federales a Los Ángeles puede utilizarse para tomar medidas similares en todo el país, declaró Goitein, experta en poderes presidenciales de emergencia, a CNN.

“Bajo este memorando, se pueden desplegar soldados aún si hay protestas totalmente pacíficas”, declaró, calificándolo de “un ataque directo a las libertades de la Primera Enmienda”.

Y casi cualquier violencia por parte de manifestantes individuales podría terminar reforzando los argumentos de la Administración para llamar a los soldados, dijo.

“¿Podría el Gobierno usar las protestas de este fin de semana como justificación para desplegar militares? Ciertamente parece que sí”, añadió.

En cuanto a si la gente verá soldados sobre el terreno en nuevas ubicaciones a medida que se desarrollan las protestas el sábado, Goitein señaló que se requiere cierta planificación para movilizarlos y dirigirlos a un lugar específico.

“No se puede hacer en un instante, así que si viéramos a los militares desplegados en estas protestas, significa que ya se estaba preparando”, dijo.

El cierre del Gobierno sigue siendo una amenaza contra los empleos de los trabajadores federales y se filtra en la vida cotidiana, mientras algunos legisladores republicanos han sugerido que las protestas son una distracción que agrava el cierre.

Consultado sobre cuándo terminará el cierre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró esta semana: “Se cree que al menos están esperando hasta esta manifestación descabellada de ‘No Kings’ este fin de semana… Sin ‘No Kings’, no hay sueldo”.

Greenberg calificó las críticas de “aparentemente ridículas”, afirmando que las protestas se planearon en septiembre, antes del cierre del Gobierno, y que son “una iniciativa enorme” que abarca diversas identidades y puntos de vista políticos.

Greenberg también rechazó la idea de que las protestas sean antiestadounidenses.

“‘No Kings’ es un valor tan estadounidense como uno se pueda imaginar. Es tan estadounidense como el pastel de manzana”, dijo.

“Mi esposo y yo estuvimos en el evento principal en Filadelfia en junio, la cuna de la nación, por eso la elegimos, y lideramos a la multitud en el Juramento a la Bandera”, añadió.

Greenberg cofundó la red progresista de base “Indivisible” con su esposo Ezra Levin en 2016 en respuesta a la primera elección de Trump. Ha crecido hasta incluir miles de grupos locales de “Indivisible”, que funcionan de forma autónoma pero se coordinan con personal nacional.

La red abarca las organizaciones sin fines de lucro “Indivisible Project” e “Indivisible Civics”, que organizan protestas y capacitaciones, e “Indivisible Action”, un comité de acción política independiente que busca elegir candidatos progresistas.

Greenberg afirmó estar consciente de que organizaciones como “Indivisible”, que se han posicionado públicamente contra Trump, podrían ser blanco de ataques del Gobierno.

Tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk, “Indivisible” se unió a más de 500 organizaciones sin fines de lucro en una carta abierta condenando lo que los grupos describieron como el uso del poder gubernamental para atacar a organizaciones liberales y amenazar los derechos de la Primera Enmienda.

Trump ha criticado recientemente al multimillonario inversor George Soros por financiar “protestas violentas”, exigiendo que se presenten cargos de extorsión contra el filántropo, y la Casa Blanca ha calificado a “Indivisible” como un “grupo activista de izquierda” que ha “recibido más de US$ 7,6 millones” de Soros.

La organización sin fines de lucro de larga trayectoria de Soros, Open Society Foundations, ha aportado millones de dólares en financiación a “Indivisible” a lo largo de los años, junto con un gran número de causas predominantemente de izquierda. El proyecto “Indivisible” recibió casi US$ 8 millones en contribuciones de diversas fuentes en el año fiscal 2023.

“Somos plenamente conscientes de que se están llevando a cabo esfuerzos continuos para eliminar la oposición organizada, para tomar represalias y perseguir a quienes se oponen a Trump y su agenda”, declaró Greenberg. “Somos conscientes de ello y también creemos que tenemos un camino a seguir: continuar ejerciendo nuestros derechos constitucionales”.

Con información de Celina Tebor y Ashley Killough, de CNN.