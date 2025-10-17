Israel recibe el cuerpo de otro rehén, dice la Oficina del Primer Ministro

Por Oren Liebermann, Mitchell McCluskey y Ibrahim Dahman, CNN

Israel recibió un ataúd que transporta el cuerpo de un rehén fallecido, informó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado emitido la noche de este viernes.

La Cruz Roja transfirió el cuerpo a personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés) en Gaza.

El cuerpo será identificado formalmente en el Instituto Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, según la Oficina del Primer Ministro.

Hamas también confirmó que transfirió el cuerpo al personal de la Cruz Roja. El portavoz Hazem Qassem afirmó en un comunicado que Hamas “seguirá trabajando para completar todo el proceso de intercambio”.

Antes de este viernes, el grupo había entregado los restos de nueve de los 28 rehenes fallecidos retenidos en Gaza.

La frustración ha aumentado en Israel por el retraso en la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes, una condición estipulada en el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la semana pasada.

Hamas ha dicho que entregó todos los cuerpos de los rehenes a los que pudo acceder. La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver todos los rehenes muertos restantes en Gaza.

Israel considera que Hamas conoce la ubicación de algunos de los rehenes fallecidos que afirma están desaparecidos, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto, mientras continúa la disputa por la devolución de los cuerpos.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas al-Qassam, declaró el miércoles que se requieren “esfuerzos significativos y equipo especial” para recuperar los cuerpos de los rehenes restantes en Gaza.

En ese comunicado, las Brigadas al-Qassam señalaron que el grupo “ha cumplido con lo acordado y ha entregado a todos los cautivos vivos en su posesión y los cadáveres a los que pudo acceder”.

