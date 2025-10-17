Encuentran una submunición norcoreana en un dron utilizado para atacar Ucrania, según informe

Por Catherine Nicholls, CNN

Se encontró una submunición de origen norcoreano en un dron que fue utilizado para atacar Ucrania el mes pasado, según un nuevo informe, lo que proporciona una mayor comprensión del alcance de la ayuda de Corea del Norte a Rusia en su guerra contra su vecino de Europa del Este.

La submunición modificada —una pequeña parte de un arma más grande— fue recuperada por las autoridades ucranianas tras un ataque en la ciudad portuaria de Jersón en septiembre, según la organización de investigación con sede en el Reino Unido Conflict Armament Research (CAR, por sus siglas en inglés).

Estaba marcada con caracteres coreanos, algunos de los cuales hacían referencia al calendario Juche, que cuenta los años después del nacimiento del líder fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung.

Según esos caracteres, la submunición fue producida en el año Juche 89, o 2000 según el calendario gregoriano, de acuerdo con el informe.

Aunque inicialmente estaba diseñada para ser utilizada en un sistema de artillería de cohetes, fue modificada para ser acoplada a un dron de vista en primera persona usando un palo de madera, alambre y cinta adhesiva, informó CAR.

El hallazgo “establece otro vínculo material directo entre la industria de defensa de Corea del Norte y la guerra en Ucrania”, señaló la organización investigadora.

La investigación de CAR se produce mientras Rusia ha intensificado sus ataques con drones contra ciudades ucranianas e infraestructuras civiles, al tiempo que incrementa rápidamente su producción de drones.

Rusia ha construido una enorme fábrica de drones para producir miles de armas, muchas de las cuales no son particularmente rápidas ni de alta tecnología, pero son lo suficientemente baratas como para que el Kremlin pueda lanzar cientos en una sola noche.

Esto se hace con el objetivo de saturar las defensas aéreas de Ucrania y diezmar la moral civil, según expertos.

Mientras tanto, Corea del Norte también ha intensificado su programa armamentístico en los últimos años, modernizando rápidamente sus fuerzas armadas, desarrollando nuevas armas y probando misiles balísticos intercontinentales.

Pyongyang comenzó a enviar grandes cantidades de equipos a Rusia el año pasado. En agosto, la inteligencia ucraniana y estadounidense sugirió que había aproximadamente 12.000 soldados norcoreanos en Rusia, los primeros de los cuales fueron enviados en el otoño de 2024.

De ese despliegue inicial, alrededor de 4.000 soldados han muerto o resultado heridos, según funcionarios occidentales.

Jessie Yeung y Gawon Bae de CNN contribuyeron con información para este informe.