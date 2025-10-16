“Decision Day 2025”: la frenética fecha en la que se define la temporada regular de la MLS

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

La temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de 2025 llega a su final y tendrá este fin de semana una de las jornadas más esperadas del año.

Será una suerte de Navidad adelantada para la liga estadounidense, con todos los equipos jugando el mismo día (el sábado 18), en dos franjas horarias distintas, con 15 duelos para disfrutar al mismo tiempo y varios puestos por definir todavía de cara a la postemporada.

El llamado “Decision Day” consiste en poner todos los encuentros el mismo día. Los de la Conferencia Este jugarán primero, a partir de las 6 p.m. de Miami, mientras que desde las 9 p.m. se disputarán todos los encuentros de la Conferencia Oeste.

Este año, los reflectores se irán con la zona oeste, en especial los partidos que involucran a los cuatro equipos que aún pelean por amarrar un lugar en los playoffs: San José Earthquakes, FC Dallas, Real Salt Lake y Colorado Rapids.

San José viene remontando la cuesta. Ocupa en el puesto 11 con 38 puntos y obligado a ganarle a Austin en casa para aspirar a un lugar en la postemporada. Además, debe esperar que no sumen ni Colorado ni Real Salt Lake.

Colorado, por su parte, está también obligado a ganarle a la más complicada del baile, al todopoderoso Los Ángeles FC, con su dupla conformada por Son Heung-Min y Dennis Bouanga. De ganar amarraría su lugar en playoffs, a menos que también sume tres puntos Real Salt Lake, que jugará contra San Luis como visitante.

Menos complicada la tiene Dallas, ya que con el empate de visitante en la siempre complicada cancha de Vancouver tendrá asegurada su entrada a los playoffs.

En el este hay varias peleas interesantes, aunque ya están definidos todos los equipos que aseguraron su lugar en los playoffs. Sin embargo, falta saber las posiciones finales y será clave evitar caer hasta los puestos de comodines.

Columbus Crew y Chicago Fire son los que buscan salir de esa zona. Columbus recibe a New York Red Bulls, eliminado del campeonato, y Chicago visitará a New England.

Nashville no se puede descuidar, ya que una victoria de Columbus o Chicago lo puede dejar en zona de comodín. Si quiere asegurarse, tendrá que sumar ante el Inter Miami, que tratará de que Lionel Messi amarre su segundo MVP consecutivo de la liga con el liderato de goleo y de asistencias del campeonato.

