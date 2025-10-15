Las figuras más destacadas del Mundial Sub-20 a seguir en los próximos años

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La Copa del Mundo Sub-20 de Chile está llegando a su final. Tras más de dos semanas de competencia, los espectadores han podido presenciar el talento de varias de las “joyas” del balompié internacional, que buscarán acoplarse al fútbol profesional una vez que termine el torneo.

Los jugadores del continente americano han sido protagonistas, ya que cuatro selecciones de esta región disputaron por lo menos los cuartos de final y dos de ellas avanzaron a la ronda de los cuatro mejores.

Entre tanto talento joven, algunos se han destacado enormemente:

Este delantero de 20 años ya tiene más de 20 partidos con la selección Sub-20 de su país.

Durante el Sudamericano marcó ocho goles en nueve partidos, incluido un hat-trick contra Paraguay, selección que luego también clasificó al Mundial.

En Chile 2025, Villarreal arrancó con una etapa de grupos discreta, pero mejoró sus números en la fase de eliminación directa, con cinco goles en dos partidos. El delantero de la categoría 2005 le marcó tres goles a la selección española en cuartos de final.

Villarreal tiene un valor de mercado que está por encima de los US$ 2 millones, según el portal Transfermarkt.

Cremaschi es uno de los jugadores con más experiencia en primera división que ha disputado este Mundial Sub-20. Registró 107 partidos con el Inter Miami antes de dar el salto al viejo continente con el Parma italiano.

El jugador de 20 años realizó una gran presentación en el Mundial juvenil. Anotó cinco goles en la campaña del equipo de las barras y las estrellas, que alcanzó la ronda de los cuartos de final. Cremaschi le marcó un hat-trick a Nueva Caledonia en la etapa de grupos y registró un doblete ante Italia en los octavos de final.

El estadounidense de ascendencia argentina tiene un valor de mercado de US$ 5,8 millones, según Transfermarkt.

El generador de juego ofensivo de la selección marroquí. Yassine tiene 19 años y nació en Salon-de-Provence, Francia, pero ha representado solamente a Marruecos en la categoría Sub-20.

Yassine registró 3 asistencias en la etapa de grupos de la Copa del Mundo Sub-20 y le anotó un gol a Estados Unidos en los cuartos de final del torneo.

Esta temporada el marroquí ya disputó siete encuentros en la segunda división del fútbol francés, en donde tiene un gol y tres asistencias.

Actualmente, Yassine tiene un valor de mercado de US$ 4,6 millones según Transfermarkt.

Carrizo es un delantero zurdo que ha mostrado un gran progreso con la albiceleste Sub-20. El atacante de 19 años marcó cuatro goles y brindó tres asistencias en el último torneo sudamericano.

Ya en el Mundial Sub-20 anotó goles clave en la etapa de octavos y cuartos de final, con dos tantos ante Nigeria y uno ante México, respectivamente.

Carrizo también tiene títulos con Vélez Sarsfield. En 2024 se consagró campeón argentino y además ganó la Supercopa local de la temporada 2023/24.

El nacido en Santiago del Estero tiene contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2026 y, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado por encima de los US$ 11 millones.

El francés es uno de los mejores jugadores del torneo, siendo el volante defensivo que crea el balance en el juego del equipo francés.

Le Borgne tiene 19 años y en etapa de grupos registró un hat-trick ante la selección de Nueva Caledonia.

Actualmente, el volante forma parte de la academia del Como italiano y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de US$ 232.000.

La joya mexicana. Volante ofensivo de 17 años que incluso ya ha disputado encuentros con la selección mayor de su país y donde ha ganado títulos, como la Copa Oro 2025.

Mora se caracteriza por su visión de juego a la hora de atacar con el balón, pero también cuenta con importantes movimientos sin la pelota.

El joven mexicano destacó en la participación de México en el Mundial Sub-20 con tres goles y dos asistencias. Con su equipo, el Tijuana de la Liga MX, Mora tiene tres goles en la presente campaña.

El valor de mercado del mexicano supera los US$ 5 millones, según Transfermarkt.

