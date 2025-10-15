La línea de lencería Skims de Kim Kardashian lanza una tanga con vello púbico postizo incorporado

Por Lianne Kolirin, CNN

Cuando se trata de acrobacias publicitarias, puede que Kim Kardashian se haya superado a sí misma.

La socialité y estrella de reality show causó revuelo con la reciente incorporación a su línea de ropa interior, Skims: una tanga casi invisible, lujosamente adornada con vello púbico falso.

Apodada “el arbusto definitivo”, la tanga viene en una gama de 12 colores diferentes y tallas desde XXS hasta 4XL.

Los visitantes del sitio de Skims son recibidos con una imagen granulada de un concurso al estilo de los años 70, en el que un presentador canoso gesticula hacia un cartel que dice “¿Hace juego la alfombra con las cortinas?”. Frente a él hay tres mujeres con tops de tirantes escotados, cada una sosteniendo un cartel con un gran signo de interrogación sobre sus pantalones cortos ajustados.

Una vez que los compradores hacen clic en el anuncio, se les informa: “Con esta nueva y emblemática prenda, tu alfombra puede ser del color que quieras”.

La descripción presenta la tanga como la “prenda más atrevida de Skims hasta ahora”, y añade: “Hecha a mano en una malla supertransparente y elástica, esta tanga de hilo presenta una mezcla de vello falso rizado y liso en doce tonos diferentes”.

Todas las versiones de la prenda parecen estar agotadas en línea, y los posibles compradores tienen la oportunidad de unirse a una lista de espera.

La marca de fajas de Kardashian es conocida por acaparar titulares con su gama peculiar, que incluye ropa interior incrustada con cristales Swarovski, un sostén con pezón moldeado, un sostén con pezón perforado y fajas faciales.

Kardashian promocionó la línea en sus historias de Instagram, aunque evitó modelarla ella misma. En su lugar, hace la narración mientras la cámara recorre las distintas opciones. “¿Qué tan graciosos son estos merkins, chicos?” dice. “Tenemos diferentes colores, diferentes tipos de vello… esto es una locura. ¡Skims, bebé!”

El lanzamiento de la prenda peluda, que se vende por US$ 32, fue recibida con cierto escepticismo en línea.

En respuesta a un breve video en el Instagram de la empresa, un usuario preguntó: “¿Kim está bien?” mientras que otra comentó: “Yo puedo dejarme crecer uno de estos en unas 48 horas.” Un tercer comentario concluyó: “Nadie pidió esto”.

Liza Betts, investigadora y profesora titular de Estudios Culturales e Históricos en el London College of Fashion, UAL, dijo a CNN que “lo que realmente sería impactante es que Skims adoptara de verdad la idea del ‘arbusto definitivo’ y ofreciera algo que representara el vello púbico natural, en lugar de una versión recortada, teñida, controlada, teatral y gastada de lo femenino”.

CNN contactó a Skims para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.