“America First” se está convirtiendo en “Trump first” mientras el presidente aspira al poder global

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump tiene metidas las manos en muchísimos asuntos globales para un presidente que se suponía pondría a Estados Unidos primero con su política de “America First”.

Trump amenazó este martes con desarmar a Hamas si no entregaba sus armas en Gaza, lo que generó especulaciones sobre un papel militar de Estados Unidos, y se jactó de haber destruido otra lancha rápida frente a Venezuela en su guerra legalmente dudosa contra los cárteles de la droga.

En medio de un cierre del Gobierno de Estados Unidos que, según él, lo obligó a despedir a cientos de empleados federales por falta de fondos, ofreció un rescate económico de US$ 20.000 millones a Argentina, pero solo si los votantes de ese país apoyan a su amigo populista, el presidente Javier Milei, afectado por un escándalo.

Trump también insinuó públicamente hacer realidad el deseo de Ucrania de que envíe misiles de crucero Tomahawk que podrían impactar en el interior de Rusia.

Esto podría poner en riesgo el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Moscú, contra el que se pasó meses advirtiendo durante la campaña electoral de 2024.

Pero la amenaza podría reparar su deteriorado prestigio después de que el presidente Vladimir Putin se burlara de sus esfuerzos de paz.

El nuevo entusiasmo de Trump por involucrarse a nivel global podría sorprender a los votantes de MAGA que pensaban que el presidente pretendía ocuparse exclusivamente de los asuntos internos.

A menudo es difícil trazar una línea argumental lógica en los incesantes ataques de Trump a las convenciones. Y los líderes mundiales, que suelen ser relegados a un segundo plano cuando se enfrentan a la prensa junto a él, a menudo parecen desconcertados por sus divagaciones.

El martes, por ejemplo, Trump le obsequió a Milei con una de sus clásicas digresiones.

En un monólogo interior, arremetió contra la “desagradable y horrible” senadora demócrata Elizabeth Warren y criticó duramente al candidato “comunista” a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

El mandatario también se jactó de haber recibido US$ 15 millones en compensación para su biblioteca presidencial en un acuerdo por difamación que involucraba a George Stephanopoulos, de la cadena ABC.

Además, se burló del uso de un bolígrafo automático por parte del expresidente Joe Biden, ridiculizó a la exvicepresidenta Kamala Harris, reprendió a España por su bajo gasto en defensa y promocionó la próxima Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Un día antes, el estadista Trump había sido el centro de atención mundial tras negociar un sorprendente acuerdo de alto el fuego y la devolución de rehenes entre Israel y Hamas. Sin embargo, allí estaba, de nuevo, expresando sus profundos rencores en directo por televisión.

Pero en medio del torrente de trivialidades, emergió una visión del mundo coherente cuando Trump habló sobre Medio Oriente, Venezuela, el hemisferio occidental y Ucrania, aunque de maneras marcadamente contrarias a la política exterior tradicional de Estados Unidos, a las expectativas de MAGA y, a veces, a la legislación estadounidense.

Uno de los problemas con el uso que hace Trump de la frase “America First” es que evoca asociaciones confusas con el comité de extrema derecha de la década de 1930 que se opuso a la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial y a la lucha contra el nazismo.

Pero sería más preciso describir a Trump como un oponente del internacionalismo, en lugar de un profeta del aislacionismo. Cada vez disfruta más aplicando el poder estadounidense en el escenario global.

Su alergia a las guerras terrestres, como las de Iraq y Afganistán, por ejemplo, no le impidió lanzar severos ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, lo que le daba una imagen de firmeza.

Trump a menudo se inspira en diversas corrientes de la ideología republicana de seguridad nacional presentes en su administración.

A veces se alinea con halcones como el secretario de Estado, Marco Rubio. En otras ocasiones, recurre a la política anti-woke del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En sus guerras arancelarias, se alinea con antiglobalistas como el gurú comercial Peter Navarro. Pero su avance en Medio Oriente reflejó el legado de un atlantista republicano ultratradicionalista, el presidente George H. W. Bush.

El errático Trump es indefinible ideológicamente. Y su personalidad imperiosa implica que su política exterior a menudo no es más compleja que un deseo feroz de ejercer su propio poder sobre quien se siente frente a él.

“Nuestro plan priorizará a Estados Unidos. El americanismo, no el globalismo, será nuestro credo. Mientras nos guíen políticos que no prioricen a Estados Unidos, podemos estar seguros de que otras naciones no tratarán a Estados Unidos con respeto”, declaró Trump en su discurso ante la Convención Nacional Republicana de 2016 en Cleveland.

Explicó sus puntos de vista en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU un año después, prometiendo que Estados Unidos ejercería el poder del Estado-nación en lugar de actuar a través de instituciones internacionales y estructuras de alianza tradicionales. “Como presidente de Estados Unidos, siempre priorizaré a Estados Unidos, al igual que ustedes, como líderes de sus países, siempre priorizarán, y siempre deberían priorizar, a sus países”, afirmó.

En su segundo mandato, mientras destruye las restricciones constitucionales y legales en su país, ha añadido una nueva dimensión a su política exterior, buscando asegurar su prestigio personal, su legado, un Premio Nobel de la Paz y un lugar entre los hombres fuertes más poderosos del mundo.

A veces, parece que “America First” se ha convertido en “Trump first”.

El presidente también ve el mundo con la mirada de un hombre de negocios, buscando acuerdos y oportunidades financieras para Estados Unidos y, en ocasiones, para su imperio familiar.

Su visión para Gaza es tanto una propuesta de desarrollo como humanitaria.

La fuerza impulsora detrás de algunas de las exageradas afirmaciones de Trump de haber puesto fin a muchas guerras —algunas que ni siquiera estaban en curso— es la ventaja económica y el acceso a minerales clave y tierras raras sobre las que China actualmente tiene un dominio absoluto.

Al mismo tiempo, Trump y su vicepresidente J.D. Vance se esfuerzan por promover el populismo global, incluso a costa de socavar Gobiernos centristas, como los de Reino Unido, Francia y Alemania, cuyos líderes le agradan.

La explicación oficial de la oferta de rescate de Trump a Argentina es que su economía en crisis plantea un riesgo de contagio que podría sacudir Sudamérica e incluso extenderse a Estados Unidos.

Esto podría ser cierto. Pero Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no intentaron el martes ocultar la verdadera motivación: favorecer a un aliado de derecha que diseñó el plan para la conflagración que el presidente desató bajo la burocracia federal y que apareció en el escenario a principios de este año con el exdirector de DOGE, Elon Musk, y una motosierra.

“Es MAGA hasta la médula. Es ‘Hacer que Argentina vuelva a ser grande’”, dijo Trump al recibir a Milei en la Casa Blanca. El líder argentino también fue invitado a Mar-a-Lago.

“Si gana, nos quedamos con él”, dijo Trump. “Y si no gana, nos vamos”.

En tiempos normales, el alarde de miles de millones de dólares del dinero público estadounidense por parte de Trump para intentar sobornar a los votantes en las elecciones intermedias de Argentina, en una flagrante interferencia en las elecciones de un país extranjero, desataría un escándalo mayúsculo.

Esto recuerda a la amenaza de Trump de condicionar la ayuda militar a Ucrania a la apertura de una investigación sobre Biden, lo que provocó su intento de destitución.

Pero cuando todo es un escándalo, nada lo es.

Trump se vio obligado a afrontar la aparente contradicción entre la filosofía MAGA y el rescate de una nación extranjera cuando un periodista le preguntó en la reunión con Milei: “¿Cómo es que este paquete de rescate para Argentina es ‘America First’?”. Su respuesta vacilante no identificó realmente ninguna otra razón más allá de ofrecer un favor político.

Pero la iniciativa de Argentina se inscribe en una prioridad más amplia de Trump: un gran juego global por la influencia, la primacía económica y el poder contra China, que ha estado compitiendo con Estados Unidos para obtener acceso al litio y al cobre argentinos y recientemente ha socavado a los agricultores estadounidenses comprando soja argentina.

Ese deseo de reformular la política del hemisferio occidental —de la misma manera que Trump está tratando de transformar el Medio Oriente— también está en parte detrás de los ataques militares unilaterales de Estados Unidos contra supuestos objetivos de cárteles en las costas de Venezuela.

El uso unilateral de una fuerza militar descomunal es fiel a un principio de MAGA: el intento de reprimir el tráfico de fentanilo, que ha matado a miles de estadounidenses, un problema que ayudó a Trump a conectar con el electorado de clase trabajadora.

Pero la campaña —que, según los críticos estadounidenses, equivale a ejecuciones extrajudiciales que violan la autoridad del Congreso para declarar la guerra— se asemeja cada vez más a una maniobra geopolítica de poder duro para desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La crisis económica y la represión en Venezuela provocaron enormes flujos migratorios hacia Estados Unidos.

El triunfo de Trump al devolver a los rehenes israelíes y poner fin a los combates en Gaza es una victoria de la política exterior estadounidense más tradicional que la mayoría de sus iniciativas internacionales. Después de todo, los presidentes estadounidenses llevan décadas mediando en el conflicto palestino-israelí, la mayoría sin éxito.

Pero la iniciativa podría chocar con los principios de MAGA si las tropas estadounidenses se ven obligadas a intervenir en Gaza. Trump advirtió el martes que si Hamas no deponía las armas, “los desarmaríamos”.

No especificó cómo. Pero hasta que se establezca una fuerza de seguridad internacional para Gaza, prometida en su plan de paz de 20 puntos, su comentario generará especulaciones sobre un papel más profundo que la misión de coordinación y logística que se espera que lleve a cabo parte del personal estadounidense en Israel.

La participación estadounidense generaría preocupación entre los partidarios de Trump por los posibles atolladeros en Medio Oriente que contribuyeron a nutrir su movimiento político en primer lugar.

“Todo es posible con (Trump)”, dijo Andrew Miller, exsubsecretario de Estado adjunto para asuntos israelíes-palestinos en la administración Biden.

“Pero uno de los pilares fundamentales de su campaña desde que apareció en escena ha sido mantenerse al margen de las guerras en Medio Oriente “, declaró Miller en “CNN News Central”. “Si nos vemos en un escenario con un gran contingente militar estadounidense en Gaza, precisamente en ese lugar, creo que eso pondrá a prueba el apoyo de sus bases”.

