Mundial Sub-20: Argentina vs. Colombia, por las semifinales: previa, alineaciones, horarios y cómo ver por TV e internet

El Mundial Sub-20 tendrá un finalista sudamericano. Argentina y Colombia se verán las caras este miércoles en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos ubicado en Santiago de Chile. Albicelestes y cafeteros llegan a este duelo definitorio con niveles al alza, pero solo uno podrá mantener vivo el sueño de dar la vuelta olímpica.

Argentina marcha hasta aquí con un andar perfecto. Cinco partidos, cinco triunfos, cuatro de ellos por más de un gol de diferencia. Después de arrasar en la fase de grupos, los dirigidos por Diego Placente golearon 4-0 a Nigeria en octavos de final y vencieron 2-0 a México en cuartos de final.

La albiceleste tuvo contra el seleccionado Tri su actuación más convincente, incluso más que ante los africanos, que en algunos momentos la pusieron en apuros. Ante los aztecas, Argentina controló el juego durante los 90 minutos, ayudada por un tempranero gol que le facilitó mucho las cosas ante una selección de México que intentó jugar con paciencia, pero que perdió completamente los estribos en el final.

La única mala noticia que recibió el equipo dirigido por Diego Placente es la lesión de Valente Pierani, quien al igual que otro titular lesionado, Álvaro Montoro, se perderán el duelo del miércoles. Tampoco estará Maher Carrizo, autor de goles ante Nigeria y México, por acumulación de amonestaciones.

No obstante, la buena noticia es que los reemplazos parecen funcionar igual de bien: Gianluca Prestianni fue el jugador más desequilibrante contra México, Juan Villalba se mostró impasable en defensa y Mateo Silvetti volvió a convertir por segundo partido seguido.

La semifinal le llega a Colombia en su mejor momento en la competición. La selección cafetera tuvo una fase de grupos con altibajos. Es cierto que no perdió, pero después de un debut con triunfo sumó dos igualdades que la llenaron de dudas, especialmente por la escasa producción ofensiva, una característica típica de los seleccionados colombianos recientes.

Pero los números en ataque llegar en octavos de final, donde venció a Sudáfrica por 3 a 1 en una tarde en la que sufrió innecesariamente por no saber jugar con la ventaja del 1-0 parcial. En cuartos le tocó una potencia, España, ante la cual ratificó su mote de buen equipo. Los europeos dieron vuelta un 0-1 en apenas tres minutos, pero Colombia mostró temple para no desesperarse y encontró premio al final para imponerse 3-2.

Si Colombia está en semifinales es, en gran parte, gracias a uno de los goleadores del torneo, Neyser Villareal. El centrodelantero venía con la pólvora mojada, pero se despachó con dos goles en octavos y tres en cuartos. El gran problema para la selección tricolor es que Villareal, al igual que Carlos Sarabia, no jugarán contra Argentina por acumulación de tarjetas amarillas.

Aun así, los dirigidos por César Torres tienen con qué ilusionarse, especialmente por el flanco izquierdo, donde Óscar Perea, Jordan Barrera (salió lesionado ante España y está en duda) y Juan Arizala pueden hacer estragos.

19 partidos

7 triunfos de Argentina

7 empates

5 victorias de Colombia

Solo una vez se midieron por una Copa del Mundo Sub-20. Fue en 2005, cuando Argentina se impuso agónicamente por 2 a 1, con goles de Otálvaro para Colombia, y Messi y Barroso para Argentina.

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia:﻿ Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Jordan Barrera, Elkin Rivero; Oscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

7 p.m. de Miami.

8 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

1 a.m. de Madrid (ya jueves).

En Estados Unidos: Universo (en español).

En Argentina: Telefe y DSports, además del servicio de streaming de esta última DGo.

En Colombia: Caracol TV, RCN TV, ditu.

En México: TUDN, ViX.

En España: Teledeporte, RTVE Play, FIFA+.

Argentina y Colombia saldrán al campo sabiendo qué rival los espera en la gran final del torneo, ya que en el primer turno del miércoles se enfrentarán Marruecos y Francia.

Los africanos vienen de eliminar a Corea del Sur en octavos (2-1) y a Estados Unidos en cuartos, donde aprovechó una tarde de terror de la defensa norteamericana para imponerse por 3-1.

Francia, que había sido goleada por Estados Unidos en fase de grupos (0-3), sacó primero a la hasta entonces perfecta Japón en octavos (1-0 en suplementario) y a la invicta Noruega en cuartos (2-1). Los galos no tendrán en sus filas a la gran promesa Saimon Bouabré, a quien su club (Neom SC) decidió repescar antes de tiempo.

