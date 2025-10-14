Algunos aeropuertos se niegan a reproducir el video de Kristi Noem que culpa a los demócratas del cierre del Gobierno

Por Alexandra Skores y Hanna Park, CNN

Varios aeropuertos importantes de Estados Unidos, incluidos el Harry Reid International de Las Vegas, el Portland International, el Seattle-Tacoma International y tres en Nueva York, se niegan a reproducir un video de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el que culpa a los demócratas por el cierre del Gobierno federal.

El video, obtenido primero por Fox News, está destinado a reproducirse en las filas de seguridad, y Noem afirma: “La principal prioridad de la TSA es asegurarse de que tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto mientras lo mantenemos seguro”.

También dice: “Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al Gobierno federal y, debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin paga”.

En un correo electrónico a CNN, un portavoz del Puerto de Portland, que opera el Aeropuerto Internacional de Portland, el Aeropuerto de Hillsboro y el Aeropuerto de Troutdale, confirmó que recibió una solicitud de la Administración de Seguridad del Transporte para mostrar el mensaje de video.

“No dimos nuestro consentimiento para reproducir el video en su forma actual, ya que creemos que la Ley Hatch prohíbe claramente el uso de activos públicos con fines y mensajes políticos”, dijo Molly Prescott, portavoz del Puerto de Portland.

La Ley Hatch es una ley de 1939 que prohíbe las actividades políticas de los empleados federales para garantizar que los programas gubernamentales se administren de manera no partidista.

Prescott agregó que la ley de Oregon establece que ningún empleado público puede promover u oponerse a ningún comité, partido o afiliación política.

Los puntos de control de la TSA a menudo incluyen videos que muestran a funcionarios del Gobierno dando la bienvenida a los viajeros y explicando los procedimientos, pero generalmente no contienen mensajes políticos.

Un portavoz del puerto de Seattle también le dijo a CNN que el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma no reproducirá el video “debido a la naturaleza política del contenido”.

“Seguimos instando a que se realicen esfuerzos bipartidistas para poner fin al cierre del Gobierno y estamos trabajando para encontrar formas de apoyar a los empleados federales que trabajan sin paga en SEA durante el cierre”, dijo el portavoz.

En el condado de Westchester, justo al norte de la ciudad de Nueva York, el aeropuerto tampoco mostrará el vídeo.

“El anuncio de servicio público politiza el impacto del cierre del Gobierno federal en las operaciones de la TSA, y el condado considera que el tono es innecesariamente alarmista”, declaró el ejecutivo del condado, Ken Jenkins . “Es inapropiado, inaceptable e incompatible con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestro país”.

Un portavoz de la Autoridad de Transporte Fronterizo del Niágara, que opera el Aeropuerto Internacional de las Cataratas del Niágara y el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara, ambos a unas 400 millas de la ciudad de Nueva York, dijo que la decisión se basó en la “política de larga data” de la NFTA de prohibir “mensajes partidistas en sus instalaciones”, informó WGRZ, afiliada de CNN.

“Por lo tanto, no estamos transmitiendo este video en las pantallas controladas del aeropuerto”, dijo el portavoz.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas dijo a CNN en un comunicado que “se negó” a mostrar el video debido a su “mensaje político que no se alineaba con la naturaleza neutral e informativa de los anuncios de servicio público que generalmente se muestran en los controles de seguridad”.

No está claro si algún aeropuerto ha aceptado mostrar el mensaje de vídeo.

Esta historia ha sido actualizada.

