Cierre del Gobierno: los museos del Smithsonian y el Zoológico Nacional cierran sus puertas

Los museos del Smithsonian y el Zoológico Nacional cerraron sus puertas el domingo, informó el Instituto Smithsonian en su sitio web, mientras el cierre del Gobierno entra en su tercera semana.

Los 19 museos del Instituto Smithsonian y el zoológico habían permanecido abiertos desde el cierre gubernamental el 1 de octubre, utilizando fondos presupuestarios de años anteriores.

La institución anticipó su cierre el viernes, cuando informó en una publicación en X: “Debido al cierre gubernamental, los museos del Smithsonian permanecerán cerrados temporalmente a partir del domingo 12 de octubre, junto con nuestros centros de investigación y el Zoológico Nacional”.

El zoológico aseguró al público en su sitio web que los animales “seguirán siendo alimentados y cuidados”. Sin embargo, las cámaras de animales en vivo del zoológico no estarán operativas, según el sitio web.

Los museos y el zoológico permanecerán cerrados hasta que demócratas y republicanos aprueben un acuerdo para reabrir el gobierno. El tema de los subsidios a la atención médica sigue siendo un punto de fricción 12 días después del cierre.

Aproximadamente 1,4 millones de empleados federales han sido suspendidos o trabajan sin sueldo, según una revisión del Centro de Política Bipartidista sobre los planes de contingencia de cierre de las principales agencias. El viernes, más de 4.000 empleados federales recibieron notificaciones de despido.

Durante el corte de fondos de 2018-2019, los museos y el zoológico también estuvieron abiertos durante 11 días al inicio del cierre de cinco semanas.

