La Guardia Nacional en Illinois puede seguir bajo control federal, pero no puede ser desplegada, dice tribunal de apelación

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este sábado que los efectivos de la Guardia Nacional en Illinois pueden permanecer bajo control federal, pero no pueden ser desplegados mientras continúa el proceso de apelación en el enfrentamiento en curso entre el Gobierno de Trump y el estado.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito aceptó pausar temporalmente parte de la orden de un tribunal inferior esta semana que detuvo los despliegues de la Guardia Nacional en el estado durante dos semanas, el último episodio de una saga judicial en ambas costas sobre si el presidente Donald Trump está excediendo su autoridad al desplegar militares para sofocar manifestaciones frente a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerca de ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland.

“Los miembros de la Guardia Nacional no necesitan regresar a sus estados de origen a menos que un tribunal lo ordene”, dice la orden.

Los militares en el área de Chicago están ahora involucrados en “planificación y entrenamiento”, pero “no realizan ninguna actividad operativa en este momento”, informó el Comando Norte de EE.UU. en una actualización del viernes.

Hasta el miércoles, 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y 200 de la Guardia Nacional de Texas estaban activados bajo el Título 10 en el área de Chicago, según informó previamente el comando.

“Esto es una victoria para nuestro estado”, dijo el secretario de Justicia de Illinois, Kwame Raoul, en un comunicado. “Esto es una victoria para las fuerzas del orden estatales y locales, que conocen sus comunidades y protegen el derecho de sus habitantes a decir la verdad a quienes detentan el poder”.

El Gobierno de Trump presentó esta semana un aviso de apelación contra la decisión de la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., April Perry, quien el jueves concedió una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Illinois.

“No he visto pruebas creíbles de que haya habido una rebelión en el estado de Illinois” que justifique la federalización de los soldados de la Guardia Nacional, dijo Perry en su fallo, calificando de “poco fiables” las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre las protestas.

Enviar militares “solo le echaría más leña al fuego”, añadió la jueza.

Los líderes de zonas como Illinois y Oregon han cuestionado enfáticamente las descripciones que el Gobierno de Trump hace de sus ciudades como “devastadas por la guerra” e incontrolablemente violentas, argumentando ante el tribunal que la situación sobre el terreno no es tan extrema como la presentaron los funcionarios federales.

Otros estados han apoyado la batalla legal de Illinois, ya que Maryland, junto con otros 19 estados, Washington y las oficinas de tres gobernadores, presentó un escrito amicus curiae este sábado por la noche en el que califica el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente en todo Estados Unidos como “ilegal, inconstitucional y antidemocrático”.

“El uso cambiante y expansivo de la Guardia Nacional por parte del Gobierno de Trump ejemplifica la concentración de poder que temía la generación fundadora”, señala el escrito.

En la costa oeste, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito aún evalúa si se debe impedir que el Gobierno de Trump despliegue la Guardia Nacional de Oregon para responder a las protestas de ICE en Portland. Aún no han emitido una decisión, aunque el fiscal general del estado, Dan Rayfield, dijo el jueves que espera un fallo “en los próximos días”.

El tribunal de apelaciones dictaminó el miércoles permitir temporalmente la federalización de la Guardia Nacional de Oregon, mientras que el bloqueo contra el despliegue de los militares siga vigente.

