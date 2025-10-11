El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Diane Keaton

Por Zoe Sottile y Sarah Dewberry, CNN

La muerte de la aclamada actriz Diane Keaton, quien protagonizó “Annie Hall” y “El Padrino”, ha sido recibida con gran dolor y sorpresa.

La muerte de Keaton fue confirmada a CNN por Dori Rath, una productora que trabajó en varias de sus películas más recientes. No se reveló la causa de la muerte, y CNN contactó a sus representantes para obtener comentarios.

Las actrices Goldie Hawn y Bette Midler, quienes coprotagonizaron junto a Keaton la comedia de 1996 “The First Wives Club”, donde interpretaron a divorciadas que buscan venganza contra sus exmaridos, estuvieron entre las muchas personas que le rindieron homenaje.

La actriz Bette Midler escribió en una publicación de Instagram que la muerte de Keaton la entristeció profundamente. “Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así”, dijo sobre Keaton.

Por su parte, Hawn expresó en una publicación en Instagram un sentimiento probablemente compartido por seguidores y quienes la conocieron: “Diane, no estamos listos para perderte”.

“Quedamos en envejecer juntas, y algún día, tal vez vivir juntas con todas nuestras amigas”, agregó. “Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero sí envejecimos juntas. Quién sabe… tal vez en la próxima vida”.

El ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, recordó a Keaton, con quien protagonizó “Marvin’s Room” cuando él tenía solo 18 años, como “una leyenda, un ícono y una persona verdaderamente amable”.

Kimberly Williams Paisley, quien coprotagonizó junto a Keaton la película de 1991 “Father of the Bride”, escribió: “Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida”, en una publicación en Instagram.

El actor Ben Stiller calificó a Keaton como “una de las mejores actrices de cine de todos los tiempos” y “un ícono del estilo, humor y comedia” en una publicación en X.

Y el dramaturgo ganador del Tony, Jeremy O. Harris, escribió que Keaton “mantuvo un sentido de identidad a lo largo de sus numerosos papeles que me recordó, como joven intérprete, que la persona más interesante que puedes descubrir son los múltiples aspectos de uno mismo”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorgó a Keaton un Oscar por su papel estelar junto a Woody Allen en “Annie Hall” de 1977, escribió que ella “encarnó las contradicciones de ser humano: divertida y frágil, brillante y herida, siempre dolorosamente honesta” en una publicación en X.

“Su espíritu vivirá para siempre en la pantalla y en los corazones de todos los que se vieron reflejados en ella”, continúa la publicación. Keaton fue nominada al Oscar a mejor actriz en cuatro ocasiones en total, incluyendo por “Annie Hall”.

Charles Miers, editor de Rizzoli, que publicó el libro de Keaton en 2024, “Fashion First”, sobre su vida y estilo único, escribió en un comunicado: “Fue ella misma en todo momento y de todas las maneras: extremadamente atenta, muy divertida, generosa hasta el extremo, siempre trabajadora con energía y simplemente fiel a las personas de la mejor manera posible”.

“Estamos muy honrados de haber trabajado con ella, orgullosos de los libros que aún tenemos, pero muy tristes de no estar trabajando en otro con ella y su entusiasmo contagioso”, escribió.

El American Film Institute, que homenajeó a la actriz con un Premio a la Trayectoria en 2017, escribió que Keaton “llenó nuestros corazones de risas y lágrimas y de la humanidad más profunda durante décadas”.

En un comunicado, Paramount dijo que Keaton se convirtió en “un ícono cinematográfico haciendo lo más atrevido de todo: ser completamente ella misma”. La compañía agregó: “Su legado seguirá brillando tan intensamente como ella lo hizo en la pantalla para las generaciones venideras”.

SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores y otros trabajadores de los medios, escribió: “Hemos perdido a una leyenda”.

“Del teatro a la televisión y al cine, cautivó a las audiencias y conquistó corazones con su espíritu y dedicación”, se lee en el comunicado.

