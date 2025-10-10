Trump amenaza con represalias económicas contra China en medio de la disputa sobre las tierras raras

Por Donald Judd y Kylie Atwood, CNN

El presidente Donald Trump criticó duramente al líder chino Xi Jinping en redes sociales por los intentos de China para imponer controles a la exportación de tierras raras críticas. Amenazó con represalias económicas y afirmó que ya no ve motivos para reunirse con Xi durante una visita programada a la región a finales de este mes.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo indicando que quieren imponer controles a la exportación de todos los elementos de producción relacionados con las tierras raras, y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Nadie ha visto algo así, pero, en esencia, ‘saturaría’ los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente de China”.

Trump también amenazó con sanciones económicas contra China, al advertir: “Dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden’ hostil que acaba de emitir, me veré obligado, como presidente de Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su acción”.

“Por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos”, añadió.

Beijing reforzó el jueves una serie de restricciones radicales a las exportaciones de tierras raras, ampliando la lista de minerales bajo control y extendiendo los controles sobre sus tecnologías de producción y su uso en el extranjero, incluyendo aplicaciones militares y de semiconductores.

La medida se produjo en un momento en que Beijing busca aumentar su influencia en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y antes de una reunión prevista entre Xi y Trump en el marco de la cumbre de la APEC en Corea del Sur a finales de este mes.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para aclarar si la reunión del presidente con Xi fue oficialmente cancelada.

“No he hablado con el presidente Xi porque no hay motivos para hacerlo”, escribió Trump. “Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, indicó.

Funcionarios de la Casa Blanca consideraron la medida de esta semana como una escalada drástica que podría poner en peligro la reunión incluso antes de que Trump recurriera a las redes sociales para hacer pública la amenaza, según un alto funcionario de la Administración y una fuente familiarizada con el asunto. Sin embargo, también existen otras frustraciones en la Casa Blanca después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. ampliara el número de empresas chinas en una lista de espera de controles de exportación a finales del mes pasado, lo que podría haber enojado a China, según las fuentes.

China había invitado a Trump a visitar Beijing durante su viaje a Asia a finales de este mes, pero sin resultados claros, el Gobierno de Trump rechazó la invitación, según el alto funcionario. Habían acordado trabajar para una reunión paralela a la cumbre económica.

Este viernes, Trump también criticó duramente a China por anunciar las medidas el jueves, sugiriendo que al hacerlo minimizaba sus intentos de lograr un acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

“Las cartas chinas fueron especialmente inapropiadas, ya que este era el día en que, tras 3.000 años de caos y lucha, hay PAZ EN MEDIO ORIENTE”, escribió. “Me pregunto si fue casualidad”.

Actualmente, los productos procedentes de China están gravados con un impuesto mínimo del 30 % hasta noviembre. Mientras tanto, las exportaciones estadounidenses a China están gravadas con un 10 %. A principios de este año, los aranceles sobre ambos países, las dos mayores economías, superaron el 100 %, lo que prácticamente paralizó el comercio.

Las acciones cayeron tras la publicación de Trump en redes sociales. El Dow Jones cayó 400 puntos, un 0,9 %. El S&P 500 bajó un 1,3 % y el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, se desplomó un 1,9 %.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.