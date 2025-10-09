Ucrania dice que está en marcha un ataque ruso “masivo” dirigido a la infraestructura energética

Por Rhea Mogul y Victoria Butenko, CNN

Rusia está llevando a cabo un “ataque masivo” contra la infraestructura energética de Ucrania, dijeron altos funcionarios ucranianos el viernes por la mañana, dejando partes de la capital, Kyiv, sin electricidad.

Los trabajadores están “tomando todas las medidas necesarias para minimizar las consecuencias negativas”, dijo la ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Grynchuk, en un comunicado.

Al menos ocho personas resultaron heridas en el ataque, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, agregando que el suministro eléctrico es inestable debido al ataque.

Dijo que la margen izquierda de la capital está sin electricidad, y la ciudad también reporta problemas con el suministro de agua.

Rusia comenzó a atacar la infraestructura energética de Ucrania a finales de septiembre, según informes oficiales y la evaluación de CNN. Desde entonces, los ataques han sido casi diarios, con objetivos que incluyen instalaciones de generación de energía, incluida la producción y distribución de gas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.