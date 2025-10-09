Trayectoria de la tormenta tropical Raymond: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Raymond se formó este jueves en el océano Pacífico en la costa suroeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en su reporte más reciente.

Según el NHC, Raymond se encuentra a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 1.200 kilómetros al sureste del extremo sur de Baja California. Además, se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Se pronostica su fortalecimiento hasta el viernes y su debilitamiento durante el fin de semana.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada de Raymond, se espera que el núcleo de la tormenta se mueva en paralelo a la costa suroeste de México hasta el viernes, para acercarse al sur de Baja California Sur el sábado y el domingo.

El Gobierno de México emitió una alerta de tormenta tropical de Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, Jalisco, informó el NHC. Asimismo, Baja California Sur debe monitoriar el progreso de este sistema.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó en su reporte más reciente que se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero y Michoacán, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Oaxaca, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco.

Por otro lado, se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en Michoacán y Guerrero. Para Jalisco, Colima y Oaxaca se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura.

Esta es la trayectoria prevista:

