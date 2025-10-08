Petro dice que el último bote destruido por Estados Unidos en el Caribe podría haber sido colombiano

Por Michael Rios y CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que el último bote destruido por Estados Unidos en el Caribe la semana pasada podría haber sido colombiano.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior, espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió Petro en X, sin dar detalles ni evidencias.

“La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, señaló sobre la situación.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Ministerio de Defensa de Colombia para obtener comentarios.

El viernes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que EE.UU. atacó lo que describió como una “embarcación del narcotráfico” en aguas internacionales cerca de la costa de Venezuela, matando a las cuatro personas a bordo.

Esto marcó al menos el cuarto ataque militar estadounidense conocido en la región desde comienzos de septiembre, todos los cuales han tenido como objetivo embarcaciones que la Casa Blanca afirma están “afiliadas” a cárteles de drogas.

Petro ya se había referido a la posiblidad de que una de los botes destruidos por EE.UU. pudiera ser colombiano.

El 22 de septiembre, luego del segundo ataque a una embarcación presuntamente cargada con drogas, el mandatario colombiano dijo en X que “si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos”.

“Esto significa que funcionarios de EE.UU. y República Dominicana, serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”, agregó, sin dar más detalles ni información al respecto.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.