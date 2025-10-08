Disney combina descuentos agresivos con un aumento moderado de precios en sus parques en EE.UU. Esto es lo que hay detrás

Por Natasha Chen, CNN

Los fans de los parques temáticos temen lo que se ha vuelto un aumento anual esperado en los precios de los parques de Disney en EE.UU. Pero los nuevos precios que entraron en vigor el miércoles por la mañana —junto con algunas de las mejores ofertas de descuento en años— sugieren que el gigante de los medios y el entretenimiento está actuando con estrategia en un año en el que no se espera la apertura de nuevas atracciones y en el que muchos visitantes están cautelosos por la economía.

Aun así, quienes planeen visitar Walt Disney World o Disneyland en los días más concurridos del año se enfrentarán a precios más altos. Por ejemplo, el boleto de un solo día y un solo parque más costoso, durante las semanas de Navidad o Año Nuevo, subirá 5 %, en Florida, hasta US$ 209 más impuestos (la primera vez que los boletos para Magic Kingdom superan el umbral de los US$ 200). En Disneyland Resort, en California, ese boleto en temporada alta aumentará 8,7 %, hasta US$ 224.

Para quienes puedan visitar en temporada baja, la mayoría de los boletos de un solo día y un solo parque en Disney World aumentaron en promedio unos US$ 5. El boleto más barato, de US$ 119 más impuestos para el parque Animal Kingdom, mantendrá su precio.

Una nueva oferta de descuento permitirá a los visitantes de Disney World obtener hasta US$ 250 de descuento por noche en paquetes de habitación y entradas de al menos cuatro noches, para la mayoría de las estadías entre finales de febrero y finales de julio del próximo año. Esto se puede combinar con otro descuento: planes de comida gratuitos para niños de entre 3 y 9 años con la compra de un plan de comida para adultos, disponible durante todo 2026.

Don Munsil, presidente del sitio web de viajes MouseSavers.com, dijo que esa oferta indica que Disney tiene un número inusualmente alto de habitaciones que llenar. Explicó que usar un descuento en dólares, en lugar de en porcentaje, “disfraza el hecho de que en realidad es un descuento muy profundo”, mayor que el de sus promociones habituales en los últimos años.

Disneyland, en California, mantuvo su boleto de menor precio para temporada baja en US$ 104, el mismo desde 2019. De hecho, habrá más días en el calendario hasta abril de 2026 en los que ese boleto más barato estará disponible, en comparación con el mismo período del año anterior.

Excepto en los días de mayor afluencia, otros boletos de un solo día y un solo parque en Disneyland subieron 3 % o menos, en línea con la inflación en EE.UU., que se situó en 2,9 % en los 12 meses que terminaron en agosto.

Quizás la mejor nueva oferta es para los californianos, que representan más del 50 % de los visitantes de Disneyland Resort. Pronto podrán comprar un boleto de adulto de tres días con opción de ingresar a ambos parques por US$ 249. Se podrá usar en tres días no consecutivos entre el 1 de enero y el 21 de mayo.

La última vez que un pase de tres días para ambos parques tuvo un precio similar fue en 2013, según MickeyVisit, un sitio independiente de noticias y planificación sobre Disney.

Gavin Doyle, fundador de MickeyVisit, dijo que los aumentos moderados y los grandes descuentos reflejan una posible pausa tras varios aniversarios consecutivos (el 50.º de Magic Kingdom, el 100.º de la compañía y el 70.º de Disneyland).

“Estamos en un período entre grandes anuncios que ya se hicieron y la ausencia de nuevas atracciones importantes que abrirán en 2026”, señaló Doyle.

En ambas costas, dos de los cuatro niveles de pases anuales mantendrán su precio. Algunos solo se pueden renovar, no comprar por primera vez.

En Disneyland Resort, los dos niveles superiores de los pases Magic Key aumentarán entre 2 % y 4 %. Para quienes opten por pagos mensuales, el pago inicial obligatorio se ha reducido. En Disney World, dos de los cuatro pases subirán entre US$ 20 y US$ 80.

El precio del servicio más exclusivo para saltar filas también aumentará en Disneyland Resort. El Lightning Lane Premier Pass, que permite usar una vez por día las filas rápidas de muchas atracciones, ahora se ha anunciado con un precio máximo de US$ 449.

Los precios se muestran con aproximadamente una semana de anticipación y anteriormente variaban entre US$ 300 y US$ 400, según la fecha y la demanda.

Una versión más económica del servicio, que requiere reservar hora para usar las filas rápidas, seguirá disponible a partir de US$ 34 si se compra por adelantado, un aumento de US$ 2, según MickeyVisit. Los precios serán un poco más altos si se adquiere el mismo día, dependiendo de la demanda.

En Disney World, en Florida, los precios de estos servicios varían por parque y suelen alcanzar máximos históricos en temporadas pico alrededor de las fiestas.

A medida que la demanda general de viajes en EE.UU. se ha moderado en 2025, sitios que monitorean los tiempos de espera en parques, como Disney Tourist Blog, señalan que septiembre fue el mes menos concurrido en Disney World en seis años.

Entonces, si los parques no están llenos todo el año, ¿por qué Disney sube los precios y al mismo tiempo ofrece descuentos agresivos?

“Ha sido extremadamente raro que pasen más de 12 meses sin aumentar el precio de los boletos. Así que, para ellos, un incremento muy pequeño y en línea con la inflación es casi como no aumentar”, dijo Munsil, de MouseSavers.com.

Munsil, cuyo sitio hace seguimiento histórico de precios, recordó que Disney subió tarifas incluso durante la Gran Recesión de 2008 y 2009, mientras ofrecía fuertes descuentos. Dijo que esta estrategia muestra una mentalidad de “doble vía”: los precios base marcan la tendencia a largo plazo, mientras los descuentos responden a necesidades a corto plazo.

“Quieren que el precio base funcione como una especie de referencia que diga ‘esto vale’”, explicó Munsil.

Un portavoz de Disney dijo a CNN: “Los parques Disney ofrecen un día completo de experiencias, con opciones de boletos, alojamiento y comidas diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades y presupuestos para todos los visitantes”.

Además, mantener estable el precio del boleto más barato, mientras se aumentan los de gama alta, permite redistribuir la demanda a distintas épocas del año.

Según Munsil, sumar grandes descuentos en medio de aumentos moderados puede ser crucial cuando hay incertidumbre económica.

“Cuando hay más volatilidad en el mundo, la gente quiere aferrarse un poco más a su dinero”, dijo a CNN. Al observar el tráfico de su propio sitio, añadió: “Parece que la gente está un poco más interesada en los descuentos hoy que hace seis meses”.

Según personas familiarizadas con las operaciones de los parques de Disney, el aumento de los costos laborales, de alimentos y de construcción ha impulsado el alza en los costos operativos, especialmente en su complejo original en California.

En el último año, casi 40 % de los empleados de Disneyland Resort recibió aumentos salariales de 25 % o más. Entre las causas están regulaciones locales y negociaciones sindicales.

Los costos de construcción también se han disparado. En los últimos cinco años, el precio de los materiales de construcción en EE.UU. subió más de 41 %, según el Índice de Precios al Productor. Esto ocurre en medio de un ambicioso plan de expansión anunciado en 2024, como parte del plan a 10 años de Disney para invertir US$ 60.000 millones en sus parques y cruceros en todo el mundo.

Los precios de los alimentos también representan un reto. Según fuentes conocedoras de la estrategia de precios de Disney, los precios de comida en Disney World aumentaron 18 % en los últimos cinco años, aunque a nivel nacional subieron alrededor de 30 % en ese mismo período.

Aun así, el último informe trimestral de ganancias de Disney, correspondiente al período que terminó a finales de junio, reportó un aumento del gasto por visitante y un crecimiento de 22 % en los ingresos operativos de los parques nacionales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Doyle dijo que, a pesar de ese crecimiento, espera que Disney siga trasladando el aumento de costos a los consumidores: “No creo que reduzcan su crecimiento para absorber estos costos, a menos que realmente tuvieran que hacerlo”.

Con los parques temáticos convirtiéndose en un motor clave de la compañía, Doyle señaló que los inversionistas estarán atentos a que ese sector mantenga un crecimiento saludable.

