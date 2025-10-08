Atacante de sinagoga en Manchester juró lealtad a ISIS, según la policía

Por Catherine Nicholls, CNN

El hombre que perpetró un ataque mortal frente a una sinagoga en Manchester, en el norte de Inglaterra, juró lealtad a ISIS mientras lo cometía, informó este miércoles la policía.

Durante las primeras etapas del ataque, ocurrido el jueves pasado frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, el agresor llamó a la policía “afirmando jurar lealtad al autodenominado Estado Islámico (ISIS)”, indicó un portavoz de la unidad antiterrorista del Noroeste (Counter Terrorism Policing North West) en un comunicado.

Jihad Al-Shamie, ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria, fue identificado por la policía la semana pasada como el presunto atacante. Fue abatido en el lugar por agentes armados.

El ataque tuvo lugar en Yom Kipur, el día más sagrado del judaísmo.

Dos hombres fueron asesinados durante el ataque, informó la Policía de Manchester (GMP, por sus siglas en inglés). Los mismos fueron identificados como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes de Crumpsall, el suburbio de Manchester donde se produjo la violencia.

Según la policía, uno de los hombres probablemente fue alcanzado por disparos de los agentes que intentaban neutralizar al atacante. El viernes, las autoridades añadieron que creen que la víctima estaba refugiada detrás de una puerta en la sinagoga, tratando de impedir que el agresor entrara, cuando fue alcanzada.

“Los únicos disparos provinieron de los agentes armados autorizados de la GMP, que actuaban para evitar que el agresor ingresara a la sinagoga y causara más daño a nuestra comunidad judía”, dijo el viernes Stephen Watson, jefe de la GMP.

“Por lo tanto, y sujeto a más exámenes forenses, es posible que esta herida se haya producido como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente que mis agentes tuvieron que tomar para poner fin a este brutal ataque”, añadió.

La policía señaló que Al-Shamie “pudo haber estado influenciado por ideología islamista extremista”. Recientemente había sido arrestado bajo sospecha de violación, pero fue liberado bajo fianza “mientras continuaban las investigaciones”, según la GMP. No está claro dónde habría ocurrido el presunto delito.

