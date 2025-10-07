Rock y polémica: el show con el que Milei buscó movilizar a sus seguidores en plena tensión por la renuncia de su candidato

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Argentina, Javier Milei, se transformó este lunes en rockero en un concierto en Buenos Aires junto a allegados políticos y frente a jóvenes seguidores, en un intento de movilizar a sus bases de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y dejar atrás la polémica de la renuncia del principal candidato a diputado del oficialismo.

El acto, transmitido por redes y el canal estatal TV Pública, fue convocado para la presentación de un nuevo libro del mandatario. Pero se convirtió en un show musical de nueve “covers” de una banda integrada en parte por legisladores oficialistas, criticado con fuerza por la oposición, que le reclamó al presidente por la “falta de conexión” con los problemas de los argentinos.

La débil situación económica y financiera argentina condujo al gobierno de Donald Trump a anunciar un salvataje al país, hace dos semanas. Milei se encontrará con el presidente de EE.UU. -y aliado ideológico- en Washington el 14 de octubre próximo.

Milei, de ultraderecha, incluyó en su repertorio canciones como “Demoliendo hoteles”, de Charly García, y “Libre”, de Nino Bravo, temas que hacen referencia a la opresión de última dictadura militar en Argentina y a la dictadura franquista en España, respectivamente. Milei, sin embargo, apeló a su propia interpretación de libertad.

Varios ministros acudieron al show y el presidente agradeció a sus colaboradores, sin hacer mención a la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, distrito clave para que el partido del Milei alcance mayor representación en el Congreso en las elecciones y, con ella, más gobernabilidad.

Espert dimitió el domingo ante las crecientes críticas, incluso dentro del oficialista La Libertad Avanza, por presuntos vínculos narco. En cambio, Milei abrazó a Diego Santilli, diputado del partido PRO que reemplaza a Espert en la campaña.

El mandatario, cuyo partido sufrió en septiembre una significativa derrota electoral en Buenos Aires en septiembre, arengó a sus seguidores y apuntó a la oposición: “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”.

El peronista Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, cuestionó el acto y resaltó la situación económica que atraviesa el país. “Tal vez en la época de candidato (Milei) podía hacer estas cosas, pero ahora me resulta muy grave. (…) Deberían estar encargándose y ocupándose de lo que les pasa a los comerciantes”, dijo en entrevista con el canal C5N.

Por su parte, el diputado del bloque Republicanos Unidos expresó en X: “Vuelva al planeta Tierra, presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor”. El exministro y candidato a diputado Martín Lousteau comentó: “Un día de trabajo perdido y el único milagro argentino lo hacen millones de familias que hacen magia para llegar a fin de mes”.

Milei volvió a elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien el lunes tuvo otra reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para avanzar las negociaciones sobre el plan de ayuda financiera, a seis meses de haber firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”, dijo al respecto Bessent en X.

El oficialismo aspira a ganar bancas en los comicios del 26 de octubre para impulsar sus planes económicos sin requerir votos de aliados. “Se vienen reformas estructurales después del 10 de diciembre”, prometió luego Milei, vestido con saco y corbata, tras dejar el estilo rockstar que usó durante el show.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.