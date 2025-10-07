Las 5 cosas que debes saber este 7 de octubre: deportaciones, activistas de flotilla a Gaza y Nobel de Medicina

CNN en Español

Activistas de la flotilla que llevaba ayuda a Gaza denuncian malos tratos. Los ganadores del Nobel de Medicina. La misión de Trump contra China: ¿un tiro por la culata en Latinoamérica? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En medio del cierre del Gobierno de EE.UU., un pasillo en una corte migratoria no ha dejado de funcionar como escenario de miedo y presión en el marco de la ofensiva de la administración de Trump, que busca acelerar cada vez más las deportaciones. Se trata del 26 Federal Plaza, en el bajo Manhattan, que alberga una de las pocas cortes de inmigración públicas del país.

Un grupo de participantes de la flotilla con ayuda a Gaza que fueron deportados por Israel denunciaron maltratos mientras estuvieron detenidos y expresaron sus temores por sus compañeros activistas que aún se encuentran en Israel. 21 de los que estuvieron detenidos aterrizaron el domingo en el aeropuerto de Madrid y en un video aparecen abrazando a sus aliviados familiares y simpatizantes.

El acercamiento de China a América Latina y el Caribe inquieta desde hace más de 10 años a la Casa Blanca, que ha trazado medidas de diverso tono para tratar de frenar la creciente influencia de Beijing entre los países de la región. Desde enero, la política del Gobierno del presidente Donald Trump hacia el sur del río Grande, mucho más confrontativa, genera en ocasiones el efecto contrario y abre nuevas oportunidades para el gigante asiático.

El Gobierno de Trump produjo una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según varias personas familiarizadas con el asunto. La opinión es significativa, dijeron expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista que va más allá de los designados como organizaciones terroristas.

En Lima, frente al Congreso de Perú, manifestantes de la Generación Z –jóvenes generalmente nacidos entre 1997 y 2012– protestan en las calles desde el pasado 20 de septiembre. ¿Qué pasa puntualmente en Perú y por qué el mundo debería estar atento a este movimiento?

¿Qué estados de México amenaza el huracán Priscilla?

El huracán Priscilla continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo amenaza a varios estados del suroeste del país, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Adiós a la caipirinha: los brasileños dejan de beber el cóctel típico del país por varios casos de alcohol contaminado

En Brasil hay preocupación por las bebidas destiladas tras un aumento en la cantidad de casos de intoxicación por metanol que ha desembocado en investigaciones policiales, alimentado el miedo público y alterado los hábitos de consumo en los últimos días.

Nobel de Medicina a tres científicos por descubrir cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 fue otorgado a un trío de científicos, dos de ellos estadounidenses y uno japonés, por descubrir cómo el sistema inmunológico nos protege de miles de microbios diferentes.

7 millones

Alrededor de 7 millones de mujeres embarazadas, madres primerizas, bebés y niños pequeños en EE.UU. podrían perder asistencia social alimentaria en dos semanas por el cierre del Gobierno.

“¡Cómo puede el ser humano ser tan malo!”

—Lo dijo Greta Thunberg tras ser deportada junto con otros activistas de la flotilla Global Sumud.

Bolas de fuego caen del cielo durante un espectáculo de drones en China

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas en el sur de China corriendo a buscar refugio durante un espectáculo de drones en el Día Nacional, mientras escombros en llamas caían a su alrededor.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Vogue ya no mostrará “nuevas pieles de animales en su contenido editorial ni en su publicidad”, según las directrices actualizadas y publicadas en el sitio web de su empresa matriz, Condé Nast.

