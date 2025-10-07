Conclusiones de la polémica audiencia en el Senado de la secretaria de Justicia, Pam Bondi

Por Jeremy Herb, Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand, CNN

La comparecencia de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ante la Comisión Judicial del Senado este martes mostró la profunda división entre la izquierda y la derecha sobre cómo se está llevando a cabo la justicia en Estados Unidos.

Demócratas y republicanos hablaron repetidamente sin escucharse durante toda la audiencia, señalándose entre sí sobre quién era el culpable de haber politizado el Departamento de Justicia.

Los demócratas señalaron a Bondi de permitir que el presidente Donald Trump dirigiera procesos judiciales contra sus enemigos políticos, incluida la acusación del mes pasado contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey. Los republicanos, a su vez, culparon al Departamento de Justicia de Joe Biden de usar al fiscal especial Jack Smith para procesar a Trump y espiar a los republicanos, señalando la publicación del lunes de documentos que muestran que la investigación de Smith obtuvo registros de llamadas mediante una orden judicial de ocho senadores republicanos.

Bondi llegó a la audiencia de este martes preparada para esquivar las preguntas demócratas sobre diversos temas, desde el procesamiento de Comey y la divulgación de los archivos de Epstein hasta el despliegue de militares de la Guardia Nacional en estados demócratas. También tenía una batería de ataques personales listos para rechazar a sus interlocutores demócratas.

Aquí hay puntos destacados de la audiencia de este martes:

Bondi evitó responder directamente preguntas sobre la investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, los despliegues de la Guardia Nacional y las investigaciones sobre los enemigos políticos de Trump. Usó respuestas rápidas para desviar la atención y ataques personales para intimidar a los demócratas.

Cuando los senadores la presionaron sobre los vínculos de Trump con Epstein, la secretaria de Justicia afirmó repetidamente que los mismos demócratas tenían conexiones con otro supuesto asociado de Epstein, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman.

También desafió a los demócratas preguntándoles por qué no habían expresado preocupación sobre el caso Epstein antes de su mandato: “¿Le preguntaron algo de esto a Merrick Garland en los últimos cuatro años cuando se sentó frente a ustedes?”.

Y cuando el senador de Illinois, Dick Durbin, presionó a Bondi sobre la justificación legal para enviar militares de la Guardia Nacional a su estado en contra de los deseos del gobernador, la secretaria de Justicia retrucó: “Desearía que amara tanto a Chicao como odia al presidente Trump”.

Atacó personalmente a varios otros demócratas.

Cuando el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, cuestionó a Bondi sobre sus vínculos con un bufete de abogados implicado en una fusión investigada por el Departamento de Justicia, ella le respondió recordando viejas acusaciones de que él había mentido sobre su servicio militar en Vietnam: “Senador Blumenthal, no puedo creer que me acuse de conducta impropia cuando usted mintió sobre su servicio militar. ¿Cómo se atreve? Soy una funcionaria de carrera. No vuelva a cuestionar mi integridad”.

En respuesta a preguntas de la senadora demócrata Mazie Hirono de Hawai sobre el cierre de una investigación a Tom Homan -zar fronterizo de Trump-, quien supuestamente recibió US$ 50.000 en efectivo de agentes encubiertos de FBI el año pasado, Bondi manifestó que no se encontró evidencia creíble de irregularidades y luego replicó con un argumento fuera de lugar.

“Usted también apareció en video frente a la Casa Blanca protestando con un grupo… donde había miembros de ANTIFA. ¿Eso significa que usted es parte de ANTIFA?”, preguntó Bondi.

En intercambios menos polémicos, la secretaria de Justicia respondió a preguntas donde cuestionó a los demócratas por no votar para poner fin al cierre del Gobierno.

“El problema de personal que tengo ahora mismo es que todos mis agentes, todos mis abogados, están… trabajando sin cobrar porque su partido votó para cerrar el Gobierno federal”, dijo Bondi.

En otro momento donde el senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, acusó a Emil Bove de conducta indebida como fiscal durante su breve mandato como principal fiscal adjunto asociado, Bondi lo interrumpió con una réplica: “Para corregirle por un momento, debe dirigirse a él como Honorable Juez Emil J. Bove III”.

Los demócratas citaron numerosos ejemplos que, según dicen, muestran que Bondi no ha logrado mantener al Departamento de Justicia independiente de los caprichos y deseos del presidente.

Se le preguntó por una publicación de Trump en redes sociales en septiembre donde instaba directamente a Bondi a procesar a tres de sus enemigos políticos, diciéndole que “no podemos seguir demorando” y que no presentar cargos penales contra varios demócratas está “afectando nuestra reputación y credibilidad”.

Menos de una semana después, Comey fue acusado formalmente en el Distrito Este de Virginia.

La senadora demócrata Amy Klobuchar, de Minnesota, le preguntó si consideraba esa publicación “una directiva para el Departamento de Justicia”.

Bondi respondió: “Trump es el presidente más transparente en la historia de Estados Unidos, y no creo que haya dicho algo que no haya dicho durante años”.

Blumenthal mostró una foto de Bondi cenando en la Casa Blanca con Trump la noche anterior a la acusación contra Comey. Ella rechazó su sugerencia de que fuera una cena informal, pero no quiso comentar sobre lo que había discutido con el presidente.

“No voy a hablar sobre ninguna conversación que haya tenido o no haya tenido con el presidente de Estados Unidos”, dijo.

Los demócratas también presionaron a Bondi sobre el despido de numerosos funcionarios del Departamento de Justicia, incluidos abogados despedidos por su trabajo en los casos del 6 de enero o por negarse a ciertas acusaciones contra figuras contrarias a Trump. Ella dijo que no iba a hablar de asuntos de personal.

Varios senadores republicanos destacaron la publicación de documentos la noche anterior a la audiencia de este martes que mostraban que los registros telefónicos de ocho senadores republicanos y un legislador de la Cámara fueron obtenidos como parte de la investigación del fiscal especial sobre Trump y la interferencia en las elecciones de 2020.

Bondi calificó la revelación como una “traición a la confianza pública”.

“Estuvieron jugando a la política con los poderes de la ley y pasarán a la historia como una traición histórica a la confianza pública”, afirmó Bondi. “Este es el tipo de conducta que destruye la fe del pueblo estadounidense en nuestro sistema judicial”.

Se incautaron registros telefónicos de algunos legisladores en la investigación y se hicieron públicos en documentos judiciales mientras la investigación de Smith continuaba. No hay indicios de que los senadores republicanos fueran objeto de la investigación.

Aunque los registros telefónicos se obtuvieron mediante orden judicial, varios senadores republicanos sugirieron que las acciones del Departamento de Justicia en el mandato de Biden fueron delictivas y exhortaron a Bondi a investigar.

La senadora republicana Marsha Blackburn de Tennessee lamentó lo que describió como una “falta de interés de mis colegas al otro lado del pasillo respecto a cómo el Departamento de Justicia de Biden fue usado como arma política”.

Mientras republicanos y demócratas se turnaban para interrogar a Bondi, las acusaciones de politización de la justicia siguieron volando hacia ambos lados, con los dos partidos reprochándose de aplicar un doble estándar.

“El doble estándar es evidente, y el pueblo estadounidense está despertando ante la corrupción, el favoritismo y la ilegalidad en el Departamento de Justicia”, dijo Hirono haciendo referencia al departamento bajo Bondi.

“El doble estándar es clarísimo”, replicó Bondi después de que se acabara el tiempo de Hirono. “No se quejaron durante cuatro años cuando el presidente Trump fue investigado por Jack Smith, por el último Departamento de Justicia, pero el pueblo estadounidense habló clara y contundentemente cuando lo eligió abrumadoramente. El sistema de justicia de dos niveles se acabó”.

Bondi y un expresidente republicano de la Comisión Judicial del Senado defendieron la acusación formal contra Comey durante la audiencia de este martes, un día antes de su comparecencia ante el tribunal por supuestamente haber mentido al Congreso en un testimonio de 2020.

Bondi evitó entrar en detalles sobre los cargos contra Comey, pero justificó el proceso sugiriendo que el jurado investigador de Alexandria, Virginia, que presentó la acusación, era liberal.

“No voy a hablar de casos pendientes porque Comey fue acusado en el Distrito Este de Virginia por, si puedo señalar, uno de los jurados investigadores más liberales del país”, dijo Bondi cuando Klobuchar le preguntó sobre los fiscales de carrera que encontraron insuficiente evidencia para acusar.

El senador republicano Lindsey Graham, quien presidía la Comisión Judicial del Senado en 2020 durante el testimonio de Comey mencionado en la acusación, enumeró una letanía de quejas relacionadas con las acciones de Comey mientras era director del FBI y la investigación del FBI sobre Trump y Rusia.

Graham cuestionó el testimonio de Comey en el que dijo no conocer un supuesto informe de inteligencia sobre un “plan Clinton” para vincular a Trump con Rusia durante la campaña de 2016. (El exfiscal especial John Durham concluyó que los correos electrónicos citados en la inteligencia parecían ser falsos, según un anexo de su informe publicado a principios de este año).

La respuesta de Comey a Graham sobre esa inteligencia fue incluida en los cargos que el Departamento de Justicia presentó, pero el jurado investigador rechazó esa acusación.

Graham criticó el manejo más amplio de Comey sobre la investigación del FBI sobre Rusia en 2016 y 2017, haciendo referencia a sus críticas de larga data a la investigación Crossfire Hurricane.

“¿Por qué estamos mirando a Comey? Vamos, no me hagas reír”, dijo Graham con exasperación. “¿Por qué estamos mirando a Comey? Porque dirigió el FBI y personalmente sabía de información exculpatoria y la dejó pasar”.

