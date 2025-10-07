Cinco personas son arrestadas tras un presunto intento de asesinato contra el presidente de Ecuador

Por Isa Cardona, CNN en Español

Cinco personas fueron arrestadas este martes tras un presunto intento de asesinato contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según informó la ministra de Energía del país sudamericano, Inés Manzano.

El automóvil de Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras mientras viajaba en caravana hacia la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar una serie de proyectos de infraestructura, dijo la ministra a periodistas.

Posteriormente, se encontraron señales de daños por bala en el automóvil, según la ministra. Noboa no resultó herido en el ataque.

Las autoridades dijeron que los detenidos enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato.

Noticia en desarrollo.