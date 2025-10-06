Helicóptero médico se estrella en autopista de Sacramento, EE.UU., y deja a tres personas en estado crítico

Por Diego Mendoza y Sarah Dewberry, CNN

Tres personas se encuentran en estado crítico después de que un helicóptero médico se estrellara en una carretera de Sacramento este lunes por la noche, según los bomberos.

Los tres heridos viajaban a bordo del helicóptero antes de que cayera en la autopista 50 en dirección este, cerca de la calle 59, dijo el Departamento de Bomberos de Sacramento a CNN.

Los registros de la FAA indican que el helicóptero estaba registrado a nombre de REACH Air Medical Services. No había ningún paciente a bordo, pero sí un piloto, una enfermera y un paramédico, según informó KCRA, afiliada de CNN , citando al departamento de bomberos.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, la Policía de Sacramento, la Administración Federal de Aviación, la Patrulla de Carreteras de California y los Servicios Médicos Aéreos REACH para obtener información adicional.

Según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el helicóptero había despegado del Centro Médico Davis de la Universidad de California en Sacramento y se dirigía al norte momentos antes del accidente.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

