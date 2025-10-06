Otorgan el Premio Nobel de Medicina a tres científicos por descubrir cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico

Por Christian Edwards y Katie Hunt, CNN

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 fue otorgado a un trío de científicos, dos de ellos estadounidenses y uno japonés, por descubrir cómo el sistema inmunológico nos protege de miles de microbios diferentes que intentan invadir nuestros cuerpos.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi compartirán el premio “por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica”, anunció el Comité Nobel este lunes en una ceremonia en Estocolmo, Suecia.

Los galardonados identificaron las “células T reguladoras”, que funcionan como los guardias de seguridad del sistema inmunológico y evitan que las células inmunes ataquen nuestro propio cuerpo.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, afirmó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Sakaguchi, un inmunólogo japonés, descubrió una nueva clase de células T en 1995, dijo el comité, demostrando que el sistema inmunológico era más complejo de lo que comúnmente se creía en ese momento.

Brunkow y Ramsdell, ambos estadounidenses, se basaron en el descubrimiento de Sakaguchi a principios de la década de 2000, cuando explicaron por qué una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes. Descubrieron que los ratones presentaban una mutación en el gen, al que denominaron Foxp3 . Posteriormente, demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan IPEX, una grave enfermedad autoinmune.

En 2003, Sakaguchi vinculó sus hallazgos con su descubrimiento de la década de 1990, demostrando que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las “células T reguladoras”.

El trabajo del trío ha encabezado la investigación en el campo de la tolerancia periférica, lo que ha ayudado a desarrollar tratamientos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, dijo el comité.

Thomas Perlmann, secretario del comité de medicina, dijo haber hablado con Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, antes del anuncio, y que parecía estar “increíblemente agradecido”. Debido a la diferencia horaria entre Suecia y Estados Unidos, Perlmann indicó que aún no había podido contactar con Brunkow y Ramsdell.

Brunkow es director de programas en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, mientras que Ramsdell es cofundador de Sonoma Biotherapeutics, una empresa de biotecnología en San Francisco.

El año pasado, el premio fue otorgado a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su trabajo en el descubrimiento del microARN, una molécula que regula el funcionamiento de las células en el cuerpo.

En 2023, el premio fue otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman, por su trabajo en vacunas de ARN mensajero (ARNm) , una herramienta crucial para reducir la propagación del covid-19.

El premio consiste en una dotación en efectivo de 11 millones de coronas suecas (US$ 1 millón).

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.