Colosal bombardeo nocturno ruso deja cinco muertos en Ucrania

Rusia lanzó una lluvia de misiles y drones sobre Ucrania en un enorme ataque durante la noche, causando la muerte de al menos cinco personas y daños en la infraestructura de numerosas regiones, según informaron las autoridades ucranianas el domingo.

Se registraron cuatro muertes en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia, donde también se incendió un parque industrial en la capital regional y algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad.

El alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, instó a los residentes a permanecer en sus casas mientras las autoridades combatían múltiples incendios. Un corresponsal de Reuters escuchó explosiones retumbando en el cielo de la madrugada, mientras las defensas aéreas atacaban objetivos desde varias direcciones.

En Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, una persona murió y otras nueve resultaron heridas en un ataque combinado que también dejó sin electricidad a más de 73.000 clientes, según informó el gobernador Ivan Fedorov.

Las infraestructuras civiles también sufrieron daños en las regiones de Ivano-Frankivsk, Vínnytsia, Chernihiv, Jersón, Járkiv y Odesa, según informó la primera ministra Yulia Svyrydenko.

“Otro acto deliberado de terrorismo contra la población civil”, escribió en X. “Moscú sigue atacando viviendas, escuelas e instalaciones energéticas, lo que demuestra que la destrucción sigue siendo su única estrategia”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, afirmó que las fuerzas rusas habían lanzado más de 50 misiles y casi 500 drones.

Rusia, que aún no ha hecho comentarios sobre el ataque, ha intensificado los ataques contra la red energética de Ucrania en las últimas semanas, a medida que se acerca el cuarto invierno de guerra.

Polonia, miembro de la OTAN, dijo que envió aviones de combate el domingo por la mañana para garantizar su seguridad aérea.

“Aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar se han puesto en estado de máxima alerta”, dijo el comando operativo de Polonia en una publicación en X.

Los miembros del flanco oriental de la OTAN están en alerta máxima después de que Polonia derribara en septiembre unos presuntos drones rusos en su espacio aéreo y de que los avistamientos de drones y las incursiones aéreas, incluso en Copenhague y Munich, hayan provocado el caos en la aviación europea.

El aeropuerto de Vilna, en Lituania, permaneció cerrado durante varias horas durante la noche tras los informes de una posible serie de globos que se dirigían hacia el aeropuerto a última hora del sábado.

Según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, a primera hora del domingo, los vuelos comerciales utilizaban las rutas que se suelen utilizar cuando los aeropuertos polacos de Lublin y Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, están cerrados.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente el informe de Flightradar24.

No había avisos inmediatos en la página web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre posibles interrupciones de vuelos en Rzeszow y Lublin.

