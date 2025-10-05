Charles Munger Jr., el heredero que se opone al plan de Gavin Newsom para redibujar los mapas electorales en California

Por Arit John, CNN

No es la primera vez que Charles Munger Jr. lucha por proteger la redistribución de distritos independiente de California.

Cuando una demanda presentada por republicanos de Arizona para disolver su comisión estatal amenazó con derribar el panel californiano —que tenía cinco años de existencia—, Munger reunió a sus antiguos aliados y se preparó para la batalla.

“Soy un fanático de la reforma de la redistribución de distritos”, dijo al Los Angeles Times en 2015.

Ahora, Munger lanza una nueva cruzada enfrentándose al gobernador Gavin Newsom y a los demócratas de California en una contienda de noviembre que podría remodelar el resto del mandato del presidente Donald Trump y el futuro de la reforma del gerrymandering.

Newsom encabeza la iniciativa para convencer a los votantes de que permitan a su partido anular temporalmente los mapas del Congreso elaborados por la comisión respaldada por Munger, con el fin de crear hasta cinco nuevos escaños para los demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU. El gobernador ha argumentado que California debe “combatir fuego con fuego” después de que los republicanos en Texas y otros estados redibujaran sus mapas a petición de Trump, quien busca impedir que los demócratas recuperen el control de la Cámara en las elecciones intermedias del próximo año.

Si se aprueba la Proposición 50, el estado volvería a aplicar líneas congresionales independientes en 2031. Pero Munger y otros críticos afirman que la medida socavaría de forma permanente los intentos de poner fin al gerrymandering.

Munger, quien durante más de una década fue una figura dominante en la política de California antes de retirarse en 2016, ya ha gastado más de US$ 30 millones para defender las reformas que ayudó a aprobar hace más de 15 años.

Ese gasto lo ha convertido en blanco de los demócratas, que lo han presentado como la cara de un reciente anuncio en el que aseguran que “gasta millones para ayudar a Trump a manipular las elecciones”. Los partidarios de la Proposición 50 también han señalado donaciones que ha hecho a grupos que se oponen al aborto y al matrimonio igualitario para retratarlo como un conservador de ultraderecha que busca simplemente favorecer a su partido.

Una portavoz de Munger, que declinó ser entrevistado, ofreció una explicación más sencilla para su activismo.

“Charles no tiene otro motivo más allá de preservar estas reformas históricas”, dijo Amy Thoma Tan en un comunicado a CNN.

Al igual que sus siete hermanos, Munger heredó su fortuna política de su padre y tocayo, Charles T. Munger Sr., mano derecha de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Munger Sr. crió a sus hijos “para que fueran escépticos, incluso contrarios”, dijo su media hermana Molly Munger —una donante liberal destacada— en Poor Charlie’s Almanack, una recopilación de charlas y discursos del Munger mayor.

Munger Sr., cuya fortuna Forbes estimó en US$ 2.600 millones al morir en 2023, comenzó a distribuir su patrimonio entre sus hijos mientras aún vivía.

El Munger más joven prefirió la física a los negocios. Se doctoró en física atómica en la Universidad de California en Berkeley y pasó gran parte de su carrera profesional como físico experimental.

Tras un breve paso por el Partido Demócrata —hizo llamadas a favor del expresidente Jimmy Carter durante su primera campaña presidencial—, se unió al Partido Republicano.

Quienes han trabajado con él dicen que tiende a evitar el foco público, aunque siempre lleva uno de sus característicos corbatines. Aplica el mismo rigor académico a la política que a sus actividades científicas.

“No es por restar importancia al dinero que aportó al partido estatal y a los candidatos republicanos, pero encontré que sus consejos valían más que los dólares que daba”, dijo Jim Brulte, expresidente del Partido Republicano de California, que nombró a Munger presidente del comité de iniciativas.

Dan Schnur, exrepublicano que conoció a Munger trabajando en temas de redistribución hace casi veinte años, lo describió como “peculiar”, un científico de formación que trasladó ese enfoque analítico a la política.

Ambos también coincidieron en el Lincoln Club del norte de California, una organización de recaudación de fondos de la región de la bahía para republicanos “a la antigua”, conservadores en lo económico pero moderados en lo social, de la cual Munger era miembro. A diferencia de muchos grandes donantes —que, según Schnur, pueden ser ruidosos, dominantes y egocéntricos—, Munger era todo lo contrario: muy callado y circunspecto, y cuando hablaba, lo hacía con cautela.

“Jamás adivinarías, por la forma en que se comporta, que vale más que todos los presentes juntos”, dijo Schnur.

Molesto por cómo las escuelas de Palo Alto enseñaban matemáticas, Munger se unió en 2003 a la comisión estatal de currículo. Comenzó a involucrarse en el gasto político en 2005, cuando donó US$ 100.000 a una propuesta de redistribución de distritos respaldada sin éxito por el entonces gobernador republicano Arnold Schwarzenegger.

Tres años después, se sumó como financiador para apoyar la Proposición 11, que creó la Comisión de Redistribución Ciudadana encargada de trazar los mapas legislativos. En 2010, Munger coescribió la Proposición 20, que también trasladó el poder de trazar líneas congresionales a la comisión independiente.

Gastó alrededor de US$ 14 millones en ambas medidas, pero los reformistas que trabajaron con él dicen que aportó mucho más que dinero.

“Revisaba todo con lupa”, dijo Kathay Feng, expresidenta de Common Cause, al New York Times en 2010. “Pero eso nos obligó a prepararnos bien. Es un tipo reflexivo, nerd”.

Además de financiar directamente la Proposición 20, Munger ayudó a financiar la distribución de Gerrymandering, un documental sobre la redistribución legislativa estrenado en septiembre de 2010. Munger financió el envío de 660.000 DVD gratuitos a votantes de California y patrocinó su estreno en cines.

Una coalición rival respaldada por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentó que la comisión era un sistema costoso y confuso que entregaba poder a burócratas no electos y creaba “distritos económicos Jim Crow”.

Duf Sundheim, expresidente del Partido Republicano de California y candidato al Senado en 2016 respaldado por Munger, recordó haber estado con él en el lobby de un hotel de Silicon Valley revisando panfletos de los opositores. Munger se reía y preguntaba si reconocía a la persona descrita.

“Por un lado, le parecía ridículo”, dijo Sundheim a CNN. “Por otro, creo que habría preferido no estar involucrado en absoluto”.

Tanto entonces como ahora, se le ha acusado de actuar principalmente para ayudar a los republicanos. La campaña a favor de la Proposición 50 ha gastado US$ 600.000 en un reciente anuncio televisivo que lo vincula con Trump, según datos de AdImpact.

“Munger siempre fue visto con desconfianza por el ala más derechista y del Tea Party, porque era un republicano de gran carpa. Sabía que un partido exitoso en California debía ir más allá de su base insignificante”, dijo Rob Stutzman, estratega republicano que trabajó con Schwarzenegger. “Cualquier intento de vincularlo con la agenda de Trump es, francamente, una mentira”.

Los aliados de la campaña del “Sí a la 50” han señalado un informe de Politico sobre US$ 158.000 en donaciones caritativas que Munger ha hecho en 25 años a grupos que se oponen a los derechos LGBTQ y al aborto. También destacaron sus aportes a iniciativas conservadoras, como los más de US$ 35 millones que gastó en 2012 en una propuesta fallida que habría restringido el gasto político de los sindicatos.

“Munger está haciendo el trabajo sucio de este presidente peligroso y dictatorial”, dijo Hannah Milgrom, portavoz de la campaña “Sí a la 50”, en un comunicado a CNN. “Sus millones están empoderando a Trump y ayudándolo a manipular las elecciones de 2026. Si Munger gana, Trump gana y nuestra democracia pierde”.

El punto álgido de la actividad política de Munger llegó en 2016, cuando gastó más de US$ 10 millones para financiar la Proposición 54, que obligaba a los legisladores estatales a publicar los proyectos de ley 72 horas antes de su aprobación, transmitir las reuniones legislativas en línea y permitir que las personas grabaran sus propios videos de las sesiones.

Munger y sus aliados argumentaron que la norma impediría acuerdos a puerta cerrada, mientras que los opositores defendían la necesidad de flexibilidad para negociar sin presiones externas.

Steven Maviglio, estratega demócrata que dirigió la campaña contra la Proposición 54, dijo que cree que Munger “en el fondo es un bienintencionado”, pero tiene una visión poco realista del funcionamiento legislativo.

“Para alguien que no está involucrado en el gobierno, cree que ese proceso es importante”, dijo Maviglio a CNN. “Es una visión un tanto amateur de cómo funciona el gobierno, porque si no lo has vivido, no conoces el lado feo de cómo se hacen las cosas”.

Esta vez, la lucha de Munger es más solitaria. Aunque ha hablado en persona con Schwarzenegger sobre la actual propuesta, el exgobernador no participa en ninguna campaña. La campaña de Munger ha gastado US$ 1,9 millones en un anuncio televisivo con críticas de Schwarzenegger al plan de Newsom, según datos de AdImpact.

La Liga de Mujeres Votantes de California tampoco se opone a la Proposición 50. Y aunque Common Cause California se opuso inicialmente, la organización nacional dijo que no se opondría a los esfuerzos de redistribución de mitad de década en el estado y devolvió los US$ 200.000 que Munger les había donado para combatir la medida.

“Common Cause no se vende”, escribió el grupo. “Eso fue lo que le dijimos a Munger en nuestra carta, y esperamos que sea tan importante para ustedes como lo es para nosotros”.

Al ser consultado por la ruptura con Common Cause, Munger dijo en un comunicado que “esperaba asociarse” con la organización y con la Liga de Mujeres Votantes, y que era “lamentable que ambas organizaciones cambiaran de postura”.

“Me decepciona que ambas se hayan mantenido (hasta ahora) en silencio en esta campaña, y espero que en el futuro regresen a los principios sobre los que fueron fundadas”, decía el comunicado.

Munger prometió combatir la Proposición 50 en una publicación en X y expuso su oposición en un artículo de opinión en The New York Times. Aunque condenó la redistribución de mitad de década en Texas, advirtió que “volver a los males del gerrymandering partidista en California no es la solución”.

También reconoció que, dadas las circunstancias únicas de la participación de Trump en la redistribución, enfrentaba dos opciones: mantenerse al margen mientras se socavaban las reformas o emprender una lucha difícil para defender la comisión, a riesgo de ser etiquetado como “la herramienta de los republicanos para ganar escaños en la Cámara”.

“Estoy eligiendo la segunda opción”, escribió.

