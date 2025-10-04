El ex mariscal de campo de la NFL Mark Sanchez fue hospitalizado y arrestado tras aparente apuñalamiento en Indianápolis

Por Kevin Dotson, CNN

El ex mariscal de campo de la NFL, Mark Sanchez, se encuentra estable tras ser aparentemente apuñalado la madrugada de este sábado. Ahora, se encuentra bajo arresto por su participación en el incidente que le provocó la lesión.

Sanchez estaba en Indianápolis para trabajar como analista en la transmisión de FOX Sports del partido entre los Colts de Indianapolis contra los Raiders de Las Vegas el domingo. Fue arrestado por la policía de Indianápolis por tres cargos menores relacionados con el altercado.

FOX Sports anunció que Sanchez se encontraba estable en un hospital local.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD, por sus siglas en inglés) anunció posteriormente que Sanchez fue arrestado en el hospital por “agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública” por su participación en el altercado. Los tres delitos son menores.

CNN está intentando determinar si Sanchez cuenta con representación legal.

Anteriormente, el IMPD emitió un comunicado detallando un aparente apuñalamiento que involucró a Sanchez, ocurrido alrededor de las 12:30 a.m., hora local, del sábado, hora local, a menos de 1,6 kilómetros del estadio Lucas Oil de los Colts.

“El incidente involucró a dos hombres adultos, resultando en laceraciones en uno de ellos y lesiones consistentes con puñaladas en el otro. Los detectives creen que se trató de un incidente aislado entre los dos hombres y no de un acto violento aleatorio”, de acuerdo con el comunicado.

“Los detectives de Agresiones Agravadas del IMPD continúan la investigación y han revisado imágenes de video del incidente. Ambos hombres recibieron atención médica. El hombre con las aparentes heridas de arma blanca permanece hospitalizado en condición estable”.

La policía indicó que la decisión de arrestar a Sanchez se tomó tras consultar con la Fiscalía del Condado de Marion, que tomará la decisión final sobre los cargos. CNN se ha puesto en contacto con la fiscalía para obtener comentarios.

Sanchez permanece en el hospital y no ha sido ingresado en el Centro de Detención para Adultos, según el IMPD.

“Mark Sanchez se lesionó en Indianápolis el sábado y se recupera en el hospital en condición estable”, dijo FOX Sports en un comunicado antes del arresto de Sanchez.

“Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su atención y apoyo excepcionales. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”.

CNN se ha comunicado con FOX para obtener comentarios sobre el arresto de Sanchez.

Tras destacar como mariscal de campo de los USC Trojans, Sanchez jugó en la NFL durante 10 temporadas con los Jets de Nueva York y varios otros equipos, retirándose después de la temporada 2018. Sanchez se unió a FOX Sports en 2021 como analista de partidos.

Michelle Watson, de CNN, contribuyó con este informe.