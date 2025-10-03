La NASA se centra en la misión de regresar a la Luna mientras tiene 15.000 trabajadores suspendidos y fondos inciertos

Por Jackie Wattles, CNN

Unos 15.000 empleados de la NASA fueron enviados a casa esta semana tras el inicio del cierre del Gobierno, lo que detuvo el trabajo en gran parte de una agencia que ya lidiaba con recortes presupuestarios y pérdidas generalizadas de empleos.

Pero al menos una iniciativa de la NASA parece avanzar a toda máquina: el programa Artemis.

Con el objetivo de que los astronautas regresen a la superficie lunar por primera vez en cinco décadas, el programa Artemis se ha considerado una labor esencial durante el cierre gubernamental. La excepción se produjo cuando la dirección de la NASA y un grupo bipartidista de legisladores dejaron claro que consideran que llegar a la Luna antes que China es un imperativo de seguridad nacional.

“China NO va a la Luna con buenas intenciones”, declaró el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, en una publicación en redes sociales el mes pasado, antes del cierre. “Estados Unidos llegará PRIMERO, preservando la paz tanto para EE.UU. como para nuestros socios internacionales”.

Un documento publicado recientemente en el sitio web de la NASA muestra que más de 3.000 empleados seguirán acudiendo a trabajar durante el cierre gubernamental. Esto supone 2.000 personas más que con un plan de cierre anterior que no incluía la exención de Artemis.

Gran parte del trabajo en curso girará en torno a Artemis II, un vuelo de prueba tripulado alrededor de la Luna que despegará en febrero.

Con cuatro astronautas programados para volar en esa misión, el trabajo en el proyecto “es obviamente muy crítico para la seguridad”, declaró Lakiesha Hawkins, administradora adjunta interina de la NASA para la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, durante una rueda de prensa el 23 de septiembre.

“Prevemos poder solicitar y seguir adelante con Artemis II en caso de cierre”, declaró Hawkins en aquel momento.

Pero las excepciones estipuladas en los planes de cierre de la NASA esta semana van aún más allá, permitiendo que continúen los trabajos en Artemis III —la histórica misión de alunizaje programada para mediados de 2027—, así como en las misiones Artemis que se espera que vuelen a finales de esta década o la próxima.

El programa Artemis, con un presupuesto aproximado de US$ 100.000 millones, supera con creces el presupuesto y el ambicioso calendario trazado durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Un problema clave persiste: el rendimiento de Starship de SpaceX, un gigantesco sistema de cohetes que se espera que transporte a los astronautas de la NASA desde su nave espacial a la superficie lunar durante Artemis III.

Aún en las primeras etapas de desarrollo, Starship sufrió una serie de fallos en vuelo durante las pruebas de este año. Sin embargo, su última prueba en agosto se desarrolló según lo previsto, y se espera que SpaceX lance otro vuelo de prueba a mediados de octubre.

Los recortes de empleos y el cambio de prioridades presidenciales han afectado a todos los centros de la NASA en el país, pero el programa Artemis ha destacado. El Congreso otorgó al programa un salvavidas presupuestario con una asignación de US$ 10.000 millones para proyectos de vuelos espaciales tripulados, incluida en la megapropuesta de ley de Trump, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Sin embargo, el presupuesto general de la NASA era un tema polémico incluso antes del cierre del Gobierno. Algunos expertos y legisladores expresan su preocupación de que los innumerables programas y proyectos de la agencia podrían estar encaminándose hacia daños irreversibles.

El presupuesto de la Casa Blanca propuso recortar drásticamente la financiación científica de la NASA en casi un 50 % y sugirió recortar el presupuesto general de la agencia en un 24 %. Los críticos de ese plan, entre los que se incluyen defensores y legisladores de ambos partidos, han advertido que recortes tan drásticos podrían poner fin prematuramente a misiones en las que la NASA ha invertido miles de millones de dólares y amenazar la capacidad del país para seguir logrando avances de vanguardia.

Incluso un exadministrador de la NASA, que ocupó el cargo durante el primer mandato de Trump, ha indicado que considera la financiación de la ciencia como una parte crucial de la labor de la agencia espacial: “La ciencia básica nos permitió comprender el tiempo y el espacio de una manera que de otro modo no habríamos podido, y permite el funcionamiento de los satélites GPS”, declaró el exdirector de la NASA, Jim Bridenstine, durante una audiencia en el Congreso el mes pasado.

Proyectos de ley independientes aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. han rechazado los recortes propuestos por la Casa Blanca, optando por mantener los niveles de financiación de la ciencia sin cambios o con una reducción mínima.

“La Cámara de Representantes y el Senado han respondido con un ‘no’”, declaró Jack Kiraly, director de relaciones gubernamentales de Planetary Society, una organización sin fines de lucro dedicada a la exploración espacial, durante una sesión informativa presupuestaria el mes pasado. “Queremos seguir liderando el mundo”.

Pero sin un proyecto de ley de financiación listo para ser aprobado por ambas cámaras, algunos legisladores están preocupados de que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés), que está a cargo de hacer cumplir las prioridades presupuestarias en las agencias federales, pueda seguir adelante.

Sin embargo, sin un proyecto de ley de financiación listo para ser aprobado en ambas cámaras, algunos legisladores temen que la OMB, encargada de hacer cumplir las prioridades presupuestarias en las agencias federales, pueda seguir adelante con sus intentos de implementar recortes más drásticos.

Un grupo de ocho demócratas y republicanos envió una carta a los líderes de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes el mes pasado solicitando que cualquier medida provisional para financiar al Gobierno incluya un lenguaje explícito para proteger a la NASA.

“La OMB aparentemente tiene la intención de implementar la Solicitud de Presupuesto del Presidente (PBR, por sus siglas en inglés) el 1 de octubre, independientemente de esta clara intención del Congreso” de restaurar la financiación, decía la carta. “Para una agencia como la NASA, una interrupción presupuestaria de esta magnitud sería devastadora”.

Los legisladores especificaron los proyectos científicos de la NASA que se cancelarían a mitad de la misión si se promulgara la PBR, incluyendo 20 misiones científicas robóticas que ya operan en todo el sistema solar.

“Estos, en conjunto, reflejan una inversión previa estimada de US$ 12.000 millones de los contribuyentes, sin incluir los costos operativos anuales”, afirma la carta. Y una vez desactivadas, no se pueden restaurar fácilmente, si es que se pueden restaurar. Estas terminaciones de misiones también generarían costos de cierre significativos que representarían una carga adicional para el contribuyente.

Los proyectos de la NASA implican hardware complejo y planificación de misiones a largo plazo, señalaron los legisladores. Una financiación constante durante largos períodos puede ser esencial para la agencia, y los recortes propuestos representan “interrupciones e incertidumbre innecesarias”, según su carta.

Al ser contactado para obtener comentarios, un funcionario de la NASA afirmó que la agencia está planificando para “todos los escenarios presupuestarios”, teniendo en cuenta los niveles de financiación aprobados por separado por la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado.

Trabajadores de varias instalaciones de la NASA que hablaron con CNN afirmaron que la incertidumbre ha creado un frustrante vacío de información para los empleados.

“Entre la gente que se va y el hecho de que no sabemos con qué presupuesto estamos trabajando, nadie sabe qué está pasando”, dijo un empleado, que pidió el anonimato por temor a represalias.

En medio del estancamiento en torno al presupuesto federal, la Casa Blanca ha amenazado con despidos masivos de empleados federales y ha sugerido suspender miles de millones de dólares en fondos públicos.

Si el Gobierno de Trump sigue adelante con estas amenazas, no está claro si la NASA podrá evitar las consecuencias. La agencia, preocupada por la pérdida de talento entrante, logró evitar un decreto generalizado que la administración dictó a principios de este año mediante el despido masivo de empleados en período de prueba.

Sin embargo, la pérdida de empleos aún ha afectado a la NASA. Aproximadamente 4.000 empleados optaron por aceptar ofertas de renuncia diferida de la administración, por ejemplo, lo que redujo la plantilla de la agencia en más de un 20 %.

Un empleado de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston, quien habló con CNN bajo condición de anonimato, dijo que entre los trabajadores perdidos se encuentran talentos de primer nivel, entre ellos personas clave que han trabajado en proyectos relacionados con el programa de alunizaje de la NASA.

A pesar de la determinación de Duffy de intensificar los planes para desarrollar un reactor nuclear para generar energía en la Luna, por ejemplo, la fuente afirmó que la NASA ha perdido al menos a uno de sus principales expertos en sistemas de energía.

En términos más generales, los defensores han expresado su preocupación de que la OMB y su director, Russell Vought, puedan aprovechar la falta de dirección legislativa para implementar cambios devastadores en la agencia espacial.

“He estado llamando (a Vought) ‘Lex Luthor de tienda de un dólar’”, dijo Kiraly, refiriéndose al némesis de Superman desde hace mucho tiempo. “Es alguien que históricamente no ha visto mucho valor en la ciencia espacial”.

La OMB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su guía actualizada para el cierre, la NASA también incluyó un texto que establece que las “actividades de investigación (es decir, subvenciones)” solo se financiarán si están “alineadas con las prioridades presidenciales”, lo que deja un amplio margen para la interpretación de qué proyectos podrían estar en la lista de proyectos recortados.

“La situación en la NASA es extremadamente caótica”, declaró a CNN otro ingeniero del Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland, quien habló bajo anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa. “El cierre de instalaciones y edificios, la represión sindical… junto con las consecuencias (de la renuncia diferida) dificultan que cualquiera pueda realizar un trabajo real”.

