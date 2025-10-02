Keith Urban cambia la letra de una canción inspirada en Nicole Kidman

Por Lisa Respers France, CNN

Keith Urban está cantando una melodía diferente estos días.

En un video reciente compartido con la prometedora cantante de música country Maggie Baugh, ella interpreta junto a Urban su canción “The Fighter”.

En la versión original, que cuenta con la participación de la estrella del country Carrie Underwood, Urban canta: “When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter” (“Cuando intenten llegar a ti, cariño, yo seré el luchador”).

Mientras actuaba con Baugh, cambió la línea y cantó: “When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player” (“Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”).

Baugh, de 25 años, publicó el video en su cuenta de redes sociales, escribiendo sobre el video: “¿Keith Urban acaba de decir eso? 🤯” y añadiendo la letra cambiada junto con los emojis 🫣 🤯.

En el pie de foto agregó: “¿De verdad dijo eso? 👀”.

El video se publicó antes de que se diera a conocer la noticia de que Urban, de 57 años, y su esposa, la actriz Nicole Kidman, de 58, se habían separado tras 19 años de matrimonio. Kidman solicitó el divorcio el martes.

En una entrevista de 2017, Urban dijo que “The Fighter” se inspiró en su relación con Kidman.

“Fue una canción muy rápida de escribir, porque literalmente pensé en Nic y en mí y en nuestra relación al principio, y algunas de las cosas que dijimos se incluyeron en esa canción”, dijo en ese momento.

Urban y Baugh han estado de gira juntos en su “High and Alive World Tour”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de ambos cantantes para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.