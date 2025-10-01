Las 5 cosas que debes saber este 1 de octubre: cierre del Gobierno, Maduro, huracán Imelda y plan para Gaza

Por CNN en Español

Maduro, ¿con el poder total en Venezuela? Muere el inmigrante mexicano que fue herido en el tiroteo en una oficina de ICE en Dallas. Todos los estrenos de series y películas de octubre 2025.. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Gobierno federal de Estados Unidos cerró a la medianoche después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre un paquete de financiación, en medio de acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos. Antes de la hora límite, el presidente Donald Trump había advertido que su administración puede imponer recortes significativos a la fuerza laboral federal y cambios “irreversibles” por este cierre. Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto.

En plena tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el Gobierno de Venezuela informó este lunes que el presidente Nicolás Maduro “suscribió” un decreto de conmoción externa frente a las “peligrosas amenazas” de Washington. Es la primera vez que se invoca esta figura desde la aprobación de la Constitución vigente en 1999.

Imelda se intensificó y pasó a ser huracán este martes, cuando comenzó a alejarse de la costa sureste de Estados Unidos, acercándose a su “gemelo” Humberto en la generación de oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas a lo largo de la costa este. Bermuda enfrenta un inusual doble golpe de tormentas: el huracán Humberto roza el archipiélago y luego se espera un impacto directo de Imelda.

Miguel Ángel García Hernández, inmigrante mexicano de 32 años y uno de los tres detenidos de ICE que recibieron disparos en el ataque del 24 de septiembre en Dallas, falleció después de varios días hospitalizado, según un funcionario de Seguridad Nacional y portavoz nacional de LULAC, David Cruz.

El presidente Donald Trump dijo, junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que están “más que muy cerca” de alcanzar un acuerdo de paz en Gaza. Es el tipo de lenguaje hiperbólico que hemos llegado a esperar del mandatario estadounidense, pero ¿está basado en expectativas realistas?

El calzado del futuro: ¿podría la impresión 3D destronar al pegamento y la costura?

Havaianas, la marca brasileña creadora de algunas de las chanclas más famosas del mundo, se ha asociado con la startup alemana Zellerfeld para lanzar lo que llaman la primera chancla impresa en 3D. El nuevo diseño se imprime en una sola pieza sin costuras y es totalmente reciclable.

Todos los estrenos de octubre 2025: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Octubre es el mes de Halloween, así que la oferta en el género del terror se amplifica en todas las plataformas de streaming durante el mes. Desde la adaptación de la aterradora novela “It” de Stephen King en una serie de HBO Max hasta dos “biopics” de asesinos en serie y un spinoff de “The Vampire Diaries”, la televisión se prepara para dar un susto a los espectadores.

“The Simpsons” vuelve al cine 20 años después de su primera película

Las cuentas oficiales de la serie “The Simpsons” anunciaron que se encuentran preparando una segunda película que se estrenará en cines 20 años después de su primer largometraje y tras más de 37 temporadas en televisión.

6,9

Un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas, dejando a su paso más de 60 muertos y una considerable destrucción.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel”

—Lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse al continuo apoyo de Trump a la mortal ofensiva de Israel en Gaza, en un nuevo episodio del enfrentamiento diplomático entre Washington y Bogotá.

El desierto chileno de Atacama se llena de flores

El desierto de Atacama en Chile, el desierto no polar más seco del mundo, se ha llenado de flores este año. Es un fenómeno conocido como “El desierto florido”.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Los ciudadanos de Chile ahora tienen que pagar el US$ 40 (el doble que antes) para obtener el permiso de entrada a EE.UU.

