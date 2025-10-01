El cierre del Gobierno es una crisis política a fuego lento

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Es demasiado pronto para que algún bando ceda, pero la presión está empezando a aumentar lentamente.

El drama del cierre del Gobierno todavía está en su acto inicial, con demócratas y republicanos culpándose mutuamente.

Y a pesar de la profundización de la amargura partidista en Washington, nada ha cambiado la ecuación que condujo al impasse: tanto republicanos como demócratas vieron una mayor ventaja política en permitir el cierre del Gobierno que en mantenerlo abierto.

Pero el miércoles se hicieron evidentes las primeras señales de las tensiones políticas que eventualmente quebrarán la unidad de uno o ambos partidos —ya sea que tome días o semanas— y pondrán fin al enfrentamiento.

El primer día se presentaron las estrategias iniciales para el campo de batalla:

· La Casa Blanca adoptó una posición implacable, amenazando con despidos masivos de trabajadores federales y deteniendo miles de millones de dólares en fondos públicos para humillar a los líderes demócratas.

Mientras tanto, los demócratas insistieron en su afirmación clave de que Trump hará que la atención médica sea más cara para millones de personas.

Hubo rumores de discusiones tras bastidores en el Senado para poner fin al cierre por parte de actores clave del cada vez más reducido centro político.

Y surgieron algunas señales tempranas de inquietud entre algunos republicanos importantes por las tácticas duras de Trump.

Aun así, es difícil pronosticar una crisis, en parte porque Estados Unidos tiene un presidente con un historial de hacer estallar todo metafóricamente en un momento, para luego, de repente, buscar un acuerdo que pueda socavar los planes cuidadosamente elaborados de su propio bando.

Y como siempre ocurre con Trump, los cálculos políticos convencionales parecen confusos.

Por ejemplo, los demócratas, que abogan por usar el Gobierno para promover el bien común, votaron a favor de su cierre mediante una maniobra obstruccionista de 60 votos en el Senado el martes por la noche. Esto, después de pasar ocho meses acusando a Trump de destruir el aparato federal.

Pero los republicanos, partidarios de un Gobierno más pequeño, votaron a favor de mantener las operaciones federales en marcha. Fue un poco desconcertante ver a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistir: “El pueblo estadounidense quiere que se reabra el Gobierno”.

La historia muestra que el partido que orquesta un cierre del Gobierno exigiendo algo a cambio de votar para financiarlo a menudo recibe la culpa, por lo que los demócratas podrían ser los responsables.

Y en este caso, también podrían haber caído en una gran trampa y haber sobreestimado catastróficamente su influencia.

Esto se debe a que, al forzar un cierre, metafóricamente utilizaron al Gobierno como rehén para asegurar cambios de política contra una Casa Blanca que podría estar contenta de ver al rehén eliminado.

Pero si el cierre provoca el caos, podría ser Trump quien sufra las consecuencias.

Si se prolonga durante semanas y frena servicios públicos vitales, como la seguridad aeroportuaria o programas clave de nutrición del Gobierno, la sensación de un país descontrolado podría repercutir en quienes ostentan todo el poder: el presidente y el Partido Republicano en el Congreso.

Trump ya es un presidente impopular, con un índice de aprobación del 43 %, según una encuesta del New York Times/Siena de esta semana, que mostró al mandatario en una situación desfavorable en todos los temas principales, salvo la delincuencia, y el debilitamiento de su coalición para 2024.

Los demócratas dedicaron el primer día del cierre a centrar la culpa en Trump y a reforzar su exigencia de una extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), que vencen a finales de año.

Intentan convencer a la opinión pública de que Trump preferiría mantener el Gobierno cerrado antes que aliviar los fuertes aumentos de las primas.

“Es realmente el cierre de Trump”, dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, a John Berman de CNN. “Los republicanos pensaron que podían obligarnos a un cierre porque no querían proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

Este fue un cambio de tono con respecto al Schumer que se retractó de un cierre previo en marzo y recibió una paliza de los activistas demócratas, desesperados por que su partido contraataque a Trump por encabezar la toma de poder presidencial más amplia de la historia moderna.

El demócrata neoyorquino no está cometiendo el mismo error dos veces. “Ahora han visto que no pueden intimidarnos, no pueden aplastarnos”, sentenció Schumer.

Existe la posibilidad de que el cierre se prolongue, ya que algunos demócratas creen que las condiciones les favorecerán cuanto más dure. “Este debate va a cambiar”, declaró a la prensa el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin. Se refería al hecho de que muchos de los millones de estadounidenses que reciben atención médica bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible pronto recibirán noticias de primas más altas.

Pero la Casa Blanca también busca aumentar el umbral de dolor. “Creemos que los despidos son inminentes. Desafortunadamente, son consecuencia de este cierre gubernamental”, advirtió Leavitt este miércoles.

Los impasses anteriores no han provocado despidos masivos, incluso cuando los empleados fueron suspendidos y quienes tenían puestos considerados esenciales trabajaron sin remuneración. Por lo tanto, usar esta crisis como justificación para despidos sería una acción insensible.

Pero no sería sorprendente, ya que esta administración ha demostrado poca humanidad con despidos repentinos de empleados federales mientras recompensa a los multimillonarios partidarios de Trump.

Una nueva purga federal complacería a los ideólogos de la administración que buscan desmantelar el Gobierno federal. Pero también sería un intento de demostrar que Trump puede perjudicar los intereses de los demócratas más de lo que estos pueden perjudicarlo a él.

Esta también parece ser la motivación detrás de la decisión tomada el miércoles por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca de congelar US$ 18.000 millones en fondos para dos proyectos clave de infraestructura: el Proyecto del Túnel del Hudson y el Metro de la Segunda Avenida.

Nueva York es un estado gobernado por los demócratas y, casualmente, es el hogar de Schumer y del líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“Donald Trump está tratando una vez más a los trabajadores como daños colaterales en su interminable campaña de caos y venganza”, se quejaron los dos líderes demócratas en un comunicado.

Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance hizo lo mejor que pudo para socavar la unidad demócrata, sabiendo que el Partido Republicano sólo necesita quitarle un puñado de senadores a Schumer para romper el filibusterismo y lograr una victoria para su formación.

“En realidad, no creo que el cierre sea tan largo”, dijo Vance. “Es solo una suposición… porque creo que ya vieron indicios de que los demócratas moderados están cediendo un poco”.

Vance también abordó las divisiones entre los progresistas y la élite demócrata. “Seamos honestos con la política… la razón por la que el Gobierno del pueblo estadounidense está paralizado es porque Chuck Schumer está escuchando a los radicales de extrema izquierda de su propio partido porque le aterra un desafío en las primarias”.

Mientras Trump y Vance apretaban las tuercas, hubo un atisbo de aliento para los demócratas que creen que pueden cambiar el cálculo político.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, parecía un poco aprensivo acerca de los despidos masivos, y le dijo a Dana Bash de CNN en “Inside Politics” que, si bien quería reducir el tamaño del Gobierno, “las personas que están suspendidas en este momento son trabajadores federales estadounidenses que trabajan duro”.

El senador de Dakota del Norte, Kevin Cramer, declaró también en CNN que esperaba que las amenazas de despido fueran una táctica de negociación.

“Existe la ramificación política, que quizás podría causar una reacción negativa, ya saben, en las urnas”, sostuvo Cramer. Añadió que los grandes despidos podrían dificultar que los senadores demócratas y los republicanos moderados de la Cámara de Representantes finalmente se unan para reabrir el Gobierno.

También es evidente que la Casa Blanca sabe que tiene una vulnerabilidad en la atención médica y está intentando ocultarla encubriéndola con su tema más importante: la inmigración.

Los republicanos afirmaron repetidamente el miércoles que los demócratas precipitaron el cierre porque quieren obligar a los contribuyentes a colmar de beneficios médicos a los inmigrantes indocumentados.

Los demócratas quieren extender los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y revertir los recortes a Medicaid incluidos en el paquete de política interna de Trump. Sin embargo, ninguno de estos cambios brindaría cobertura médica a las personas sin papeles, según un informe de CNN.

En otra muestra de malestar con la atención médica, varios republicanos insistieron el miércoles en que estaban dispuestos a dialogar, pero no durante un cierre gubernamental. “Reabramos el Gobierno antes de negociar la política sanitaria”, dijo Vance. Esta postura también la comparte el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

Tales garantías no son de gran valor para los demócratas, quienes argumentan que los republicanos ya desmantelaron Medicaid y se negaron a extender los subsidios de la ACA, lo que les dejó sin otra opción que ejercer presión.

Y los demócratas desconfían de un presidente que ha usado un poder cuestionable para cancelar gastos autorizados por el Congreso antes de ganar su segundo mandato.

Pero también hay suficiente ruido en torno a la atención médica —donde ambos lados podrían esperar una ventaja partidista— para sugerir que, cuando ambos quieran reabrir el Gobierno, es el tema que indicará una vía de salida.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.