Los investigadores todavía buscan un motivo en el tiroteo en una iglesia de Michigan; esto es lo más reciente

Dos días después de un devastador ataque a una Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD) que sacudió a una pequeña comunidad de Michigan, los investigadores siguen revisando los restos calcinados de la capilla en busca de pistas que puedan ayudarles a entender lo que el FBI describe como un “acto de violencia dirigido”.

El atacante, un veterano de la guerra de Iraq que había hecho comentarios despectivos sobre la fe SUD en las semanas previas a disparar y prender fuego a los fieles, condujo su auto hasta la capilla, donde abrió fuego y causó un incendio en la edificación, donde luego se encontraron artefactos explosivos improvisados. Murió en un tiroteo con la policía.

Cuatro personas fallecieron y ocho resultaron heridas por disparos, dijo el jefe de la policía de Grand Blanc Township el lunes, y agregó que se espera que todos se recuperen. Otras tres personas sufrieron por inhalación de humo, según un funcionario del hospital Henry Ford Genesys.

Pudo haber sido peor de no ser por la respuesta heroica, dijeron las autoridades. Esto es lo que sabemos sobre el más reciente ataque a un lugar de culto en Estados Unidos.

Los feligreses se habían reunido en la iglesia de Grand Blanc en McCandlish Road, una tranquila zona de casas cerca de un extenso campo de golf y un lago, para el servicio de las 10 a.m. Era un “domingo de ayuno” mensual, cuando se anima a los miembros SUD de todo el mundo a abstenerse de dos comidas y donar la comida, o el dinero que habrían gastado en comida, a los pobres.

Para finales de la mañana, los fieles ya habían terminado la Santa Cena – la primera mitad del servicio de dos horas, después de la cual algunos feligreses se retiran – cuando “escuchamos un gran estruendo y las puertas se abrieron de golpe”, contó una asistente llamada Paula a la filial de CNN WXYZ.

El atacante había embestido la parte frontal de la capilla con su pickup de cuatro puertas.

Luego, disparó varias ráfagas con un arma de asalto contra los fieles antes de prender fuego al edificio, según la policía, lo que envió enormes columnas de humo negro al cielo.

Los feligreses protegieron a los niños y los ayudaron a ponerse a salvo, dijo el jefe de policía de Grand Blanc Township, William Renye.

Y los médicos residentes que asistían al servicio actuaron rápidamente, convirtiéndose en los primeros en responder para ayudar a los heridos. Enfermeros en huelga de un hospital cercano también dejaron lo que estaban haciendo y corrieron a la iglesia para intentar ayudar.

“Los que estaban en el lugar fueron héroes absolutos: entraban y salían del fuego para sacar a la gente, ayudándose entre sí para atender a las víctimas en el lugar”, dijo el Dr. Michael Danic, jefe de personal médico del hospital Henry Ford Genesys.

El tiroteo masivo y el incendio pudieron haber sido más mortales de no ser por la valentía de quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros, afirmó Danic.

La policía llegó al lugar en menos de un minuto después de la primera llamada al 911, dijo Renye. Sanford fue abatido en el estacionamiento ocho minutos después de la llegada de la policía.

El FBI lidera la investigación.

El hombre que, según la policía, cometió el ataque, Thomas Sanford, de 40 años, había servido en los Marines y trabajó como mecánico en la Operación Libertad Iraquí.

Ávido cazador que creció en Flint, Sanford era conocido en la pequeña ciudad de Burton, Michigan, por su distintiva pickup, que solía conducir con dos banderas estadounidenses ondeando en la parte trasera. Parece ser la misma camioneta que usó para embestir la iglesia.

Sanford estaba casado y tenía un hijo pequeño nacido con un raro trastorno genético, según cuentas de redes sociales vinculadas a la familia Sanford. La familia lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para el tratamiento del niño por hiperinsulinismo congénito, que requirió una larga estadía hospitalaria y cirugías para extirpar partes del páncreas, según una página familiar de Facebook que documenta la difícil travesía.

Sanford era un “tipo familiar y amante de la diversión”, dijo su amiga de toda la vida Kara Pattison a la filial de CNN WDIV Local 4. Pero también “albergaba sentimientos negativos hacia ciertos grupos” y “definitivamente hablaba de grupos de personas de maneras que no eran aceptables”, agregó Pattison.

Eso incluía declarar abiertamente su odio hacia la iglesia SUD.

“Sentía la necesidad de expresarlo y hacernos saber: ‘Oigan, los mormones son malos, los mormones son el anticristo’”, dijo Peter Tersigni, quien conocía a Sanford desde la escuela y sigue siendo un amigo cercano de la familia.

Después de que esa relación terminó y Sanford regresó a su natal Michigan, solía hablar de su odio hacia la iglesia SUD, especialmente después de beber e incluso en la boda de Tersigni, según el amigo.

Sanford tuvo una relación con una mujer de la iglesia SUD mientras vivió brevemente en Utah, comentó Tersigni, y agregó que Sanford abusaba fuertemente de las drogas en ese momento.

“No terminó en un buen camino”, afirmó.

Sanford no compartía creencias políticas profundas con su amigo, indicó Tersigni, quien añadió que no creía que el ataque del domingo tuviera motivación política.

Kris Johns, candidato al concejo municipal en Burton, dijo a CNN que conoció a Sanford durante la campaña aproximadamente una semana antes del ataque. Sanford le hizo dos preguntas: “¿Qué opinas sobre las armas?” y “¿Qué opinas sobre los mormones?”.

Johns pudo percibir “una ira de larga data” de Sanford hacia la iglesia SUD, dijo. “Era una persona que realmente tenía animosidad hacia la iglesia SUD”.

Sanford era “un individuo que odiaba a las personas de la fe mormona”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el lunes sin dar más explicaciones.

Sanford tiene registro para votar en Michigan, que no cuenta con registro de votantes por partido. Un cartel de campaña de “Trump Vance” estaba en la cerca de su casa en junio, según una foto de Google Street View, y una vez usó una camiseta de Trump, según una foto en redes sociales de 2019.

En un comunicado el martes, la amplia familia de Sanford dijo que estaban devastados por lo que hizo y no saben cuál fue su motivo.

“Ninguno de nosotros puede entender por qué haría algo tan horrible”, dice el comunicado obtenido por la filial de CNN WDIV. “No tenemos respuestas y estamos esperando que los investigadores terminen su trabajo. Incluso entonces, sabemos que nada hará que esto esté bien”.

Un abuelo y veterano de la Marina estuvo entre los que fueron baleados. John Bond era “un miembro muy conocido y querido de su familia y activo en su comunidad”, que amaba pasar tiempo con sus nietos, según una campaña de GoFundMe creada por su familia.

La familia de Craig Hayden dice que murió ayudando a otra persona durante el caos, según un GoFundMe verificado.

“Mi suegro perdió la vida ayudando a otro en el tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan”, dice la recaudación de fondos. “Estamos recaudando dinero para ayudar a su esposa de más de 50 años a afrontar las cuentas y los gastos de vida que ahora enfrentará sola”.

Otras víctimas del ataque, incluidos niños, no han sido identificadas públicamente.

El hospital Henry Ford Genesys recibió a ocho pacientes, de entre 6 y 78 años. Cinco –incluido uno que falleció– tenían heridas de bala, mientras que tres sufrieron inhalación de humo, indicó Danic, jefe médico del hospital.

Una víctima de disparos estaba en estado crítico el lunes con heridas de bala en el pecho y el abdomen, mientras que otra estaba en estado crítico con heridas de bala solo en el abdomen, dijo. Otro hombre recibió un disparo en la pierna. Y un niño que fue baleado fue estabilizado y trasladado, según Danic.

Un paciente por inhalación de humo en Henry Ford Genesys seguía intubado el lunes, mientras que dos ya habían sido dados de alta, dijo Danic.

“Me siento muy mal por las familias que fueron afectadas por esto, además de la nuestra”, afirmó el padre de Sanford, Tom, a la filial de CNN WXYZ. “Estamos fuera de nosotros mismos”.

CNN se ha comunicado con el padre del atacante armado para obtener comentarios.

No está claro cómo Sanford provocó el enorme incendio que consumió la iglesia. La policía cree que utilizó un acelerante, como gasolina, dijo James Deir, agente especial a cargo de la división de campo de Detroit de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Se encontraron artefactos explosivos improvisados en el lugar después de que se extinguió el incendio, señaló Deir.

Los investigadores trabajan para catalogar las pruebas de las ruinas de la iglesia y entrevistan a decenas de víctimas y testigos con la ayuda de especialistas en atención a víctimas, defensores de menores, entrevistadores forenses y socios locales, según Reuben Coleman, agente especial interino a cargo del FBI.

Reciben ayuda de un equipo especializado de respuesta rápida de la ATF, “de renombre mundial”, que ha colaborado en investigaciones de crisis de alto perfil, incluyendo el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre y el atentado de Oklahoma City en 1995.

Este tipo de equipo puede incluir especialistas en explosivos, técnicos en bombas, químicos forenses y guías caninos.

“Han sido utilizados en todo el mundo, y vienen de lugares tan lejanos como California, Hawái, y ahora están aquí en Michigan”, afirmó Deir.

La investigación incluye un análisis profundo del posible motivo del atacante, involucrando a decenas de agentes de las fuerzas del orden en todo Michigan.

Los investigadores registran su casa mientras las autoridades intentan obtener órdenes de registro para medios digitales, dijo una fuente policial a CNN.

Mientras continúa el trabajo, este “acto malvado” no debería definir a la comunidad, dijo el jefe de policía.

“Esto no es Grand Blanc. Esto no define a Grand Blanc ni quiénes somos”, dijo Renye en una conferencia de prensa. “Somos una comunidad, y estoy seguro de que juntos vamos a construir una comunidad más fuerte a raíz de este incidente”.

Anastasios Stefanidis, Jillian Sykes, Danya Gainor, Holly Yan, Josh Campbell, Elizabeth Wolfe, Leigh Waldman, Majlie de Puy Kamp, Sara Smart y Lily Hautau de CNN contribuyeron a este informe.