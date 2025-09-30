Líderes demócratas confían en que Trump negocie en materia de salud, pero temen que no evite cierre de Gobierno

Por Adan Cancryn, Sarah Ferris y Annie Grayer, CNN

Los principales líderes demócratas salieron de una reunión en la Casa Blanca con la esperanza de que el presidente Donald Trump podría eventualmente llegar a un acuerdo sobre su mayor demanda, incluso si primero requiere cerrar el Gobierno para obtenerla.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo este lunes que Trump expresó su apertura a extender subsidios clave mejorados del Obamacare que expirarán a fin de año, caracterizando al presidente como muy interesado en evitar aumentos repentinos de precios para aproximadamente 20 millones de afiliados.

“Le explicamos al presidente algunas de las consecuencias de lo que está sucediendo en el sistema de salud”, dijo el demócrata de Nueva York después de la reunión en la Oficina Oval con Trump, y agregó más tarde que “por su lenguaje corporal y algunas de las cosas que dijo, parecía que no era consciente de las ramificaciones”.

El debate sobre la atención médica dejó a los demócratas con la sensación de que podría haber una oportunidad en medio de lo que tanto líderes opositores como republicanos describieron como una reunión que no acercó posturas para evitar un cierre el miércoles por la mañana, según informaron dos fuentes demócratas familiarizadas con la reunión.

Una de ellas indicó que Trump parecía abierto tanto a un acuerdo a corto plazo como a un acuerdo más amplio sobre la atención médica.

La Casa Blanca pronto aclaró que cualquier acuerdo solo podría producirse después de que los demócratas acordaran mantener el Gobierno en funcionamiento.

“El presidente quiere una CR (legislación) limpia y quiere mantener abierto el Gobierno”, dijo un funcionario de la Casa Blanca sobre la postura de Trump en la reunión, refiriéndose a la medida de financiación de los republicanos.

En un momento dado, Trump sugirió que el vicepresidente J. D. Vance se involucrara más directamente en las negociaciones en el Congreso, según la segunda fuente familiarizada con la reunión.

En otro momento, Schumer declaró a la prensa que Trump reconoció que podría asumir parte de la responsabilidad por el cierre del gobierno. CNN ha preguntado a la Casa Blanca sobre estas versiones.

E inmediatamente después de la reunión, Schumer y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, describieron el interés de Trump como una reivindicación de una estrategia de línea dura que ha llevado al Congreso al borde, y ha aumentado el riesgo de que los demócratas puedan enfrentar graves consecuencias políticas por provocar un cierre federal prolongado.

“No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto partidista que continúe destruyendo la atención médica de los estadounidenses comunes”, dijo Jeffries.

Jeffries declaró a los demócratas en una reunión de caucus el lunes por la noche que le sorprendió lo mucho que Trump había escuchado en la reunión en la Casa Blanca, según declaró a CNN una fuente presente en la sala.

En parte, esa es la razón por la que algunos demócratas sienten que el presidente no ha recibido una visión completa de los subsidios del Obamacare y la atención médica, de acuerdo con otra fuente presente en la sala. “Jeffries parecía animado”, añadió la fuente.

Aun así, las dos partes siguen estando muy distanciadas en cuanto a alcanzar cualquier tipo de acuerdo.

Si bien Trump parecía dispuesto a negociar con los demócratas sobre el vencimiento de los subsidios, los líderes republicanos del Congreso se mostraron mucho más escépticos durante la reunión privada, según la primera fuente familiarizada con la reunión.

Una fuente republicana familiarizada con la reunión refutó la versión de Schumer y Jeffries, insistiendo en que Trump solo estaba abierto a una conversación más amplia sobre la atención médica.

Aunque la reunión fue animada, no hubo gritos y Trump estuvo “tranquilo” y “sereno”, dijo esa fuente.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a los demócratas por haber “optado por iniciar una pelea partidista y cerrar el Gobierno mientras el tiempo se acaba para sumar puntos políticos”.

Las conclusiones divergentes de la reunión solo han dejado a ambas partes aún más atrincheradas y han aumentado drásticamente las probabilidades de un enfrentamiento que podría cerrar el Gobierno durante días y obligar a miles de trabajadores federales a quedarse sin sueldo.

La Casa Blanca, en un esfuerzo por obligar a los demócratas a capitular en sus demandas, también amenazó con despidos masivos en todo el Gobierno destinados a reducir permanentemente la fuerza laboral federal.

Pero los líderes demócratas, impulsados ​​por una base inquieta y ansiosa por confrontar a Trump con mayor agresividad, dieron pocas señales de que planean ceder en sus exigencias de una serie de concesiones a cambio de los votos necesarios para impulsar una medida de financiación provisional. Apuestan a que un cierre del Gobierno por la atención médica pueda revitalizar al partido y ganarse el apoyo de los votantes ya preocupados por el aumento del costo de la vida.

Si bien ese enfoque de todo o nada ha generado preocupaciones incluso entre los demócratas de base sobre las consecuencias políticas si los votantes terminan culpándolos por el cierre, Schumer y Jeffries buscaron proyectar un compromiso total este lunes.

“Ahora está en manos del presidente”, dijo Schumer. “(Trump) puede evitar un cierre si logra que los líderes republicanos acepten lo que queremos. Y si no lo hacen, el pueblo estadounidense lo sabrá”.

