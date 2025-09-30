El Congreso de EE.UU. tiene un día más para evitar un cierre del Gobierno. Las probabilidades no son alentadoras

Por Sarah Ferris, Arlette Sáenz, Manu Raju y Morgan Rimmer, CNN

A menos de 24 horas de un posible cierre del Gobierno, los republicanos del Senado darán a los demócratas una última oportunidad para apoyar su plan para mantener las luces encendidas a partir de la medianoche. Pero dentro del Capitolio, pocos creen que los demócratas estén dispuestos a ceder.

El amargo estancamiento entre republicanos y demócratas en las últimas semanas (centrado en gran medida en torno a miles de millones de dólares en subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible) ahora parece probable que resulte en el primer lapso de financiación gubernamental de la segunda administración del presidente Donald Trump.

Cualquier esperanza de un acuerdo de última hora se desvaneció este lunes por la tarde, después de que una reunión crucial en el Despacho Oval con el presidente Donald Trump y los principales líderes del Congreso no produjera ningún avance en las negociaciones de financiación.

Ahora, antes de la medianoche, el Senado tiene previsto votar al menos una vez más sobre un plan de financiación republicano que los demócratas ya han rechazado.

La medida del líder de la mayoría del Senado, John Thune, busca maximizar la presión sobre su homólogo, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien hasta ahora ha bloqueado un plan para un proyecto de ley de financiación sin cambios, sin compromisos para extender los subsidios del Obamacare.

Schumer, por su parte, afirmó que el resultado depende de Trump y sus líderes republicanos.

“Ahora está en manos del presidente. Puede evitar un cierre si logra que el líder republicano acepte lo que queremos”, declaró Schumer este lunes por la noche, horas después de que los cuatro principales líderes del Congreso se reunieran con Trump para una reunión de último momento en la Casa Blanca.

Pero los republicanos han acusado a Schumer de mantener como rehén el financiamiento del Gobierno en pos de sus demandas e insisten en que cualquier negociación sobre esos créditos fiscales no debería estar vinculada a mantener abierto el aparato gubernamental.

Incluso uno de los mayores defensores del Partido Republicano en el Senado a favor de extender esos créditos, el senador Josh Hawley de Missouri, dijo que no cree que los demócratas deban obligar al Gobierno a un cierre por este tema.

“No entiendo qué tiene que ver el cierre del Gobierno con eso”, dijo Hawley. “Mi mensaje para ellos es: ‘Oigan, trabajaré con ustedes en todo eso. Creo que hay muchos puntos en común, pero dejemos de lado la financiación del Gobierno’”.

Thune y su conferencia republicana llevan mucho tiempo creyendo que Schumer cederá, sobre todo porque la propia oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha amenazado con despidos masivos si el Congreso permite un cierre y cede parte de su autoridad presupuestaria al poder ejecutivo.

Y si se produce un cierre, la sensación predominante entre los republicanos del Congreso es que los votantes culparán a los demócratas por sus exigencias, no al Partido Republicano que propone un acuerdo de financiación sin condiciones.

“Si quieren tener ese debate, es un debate que hay que tener. No se puede usar la financiación del Gobierno como rehén para ello”, dijo el senador republicano Eric Schmitt de Missouri.

“Chuck Schumer le teme a su propia sombra y no quiere que se le perciba como colaborador del presidente Trump”, dijo Schmitt. “Es una pena, porque creo que el pueblo estadounidense va a sufrir por ello”.

Cuando se le preguntó si hay margen para negociar los subsidios del Obamacare antes de la medianoche del martes, el senador republicano John Kennedy dijo: “No, a menos que Chuck deje de fumar marihuana”.

“Podemos negociar los subsidios del Obamacare y su reforma, pero no podemos hacerlo mañana a medianoche”, añadió Kennedy. “Eso es lo que exigió el senador Schumer, y es una propuesta muy poco seria. Chuck quiere un cierre del Gobierno”.

Los demócratas han dejado claro durante semanas que quieren una concesión de Trump en materia de salud a cambio de ayudar a mantener el Gobierno en funcionamiento.

En los últimos días, Schumer y Jeffries han argumentado que cualquier acuerdo sobre salud, como esos subsidios, debe promulgarse. Creen que es la única manera de garantizar que el presidente cumpla su palabra.

“Tenemos que lidiar con el colapso de la atención médica. Nos estamos desmoronando, y no podemos dejar a los habitantes de Vermont y a los estadounidenses abandonados a su suerte”, dijo el senador demócrata Peter Welch. “Necesitamos que el presidente reconozca que debe acatar las autorizaciones de gasto del Congreso”.

Welch expresó su escepticismo sobre que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de la medianoche de mañana.

“Creo que las probabilidades están en contra en este momento, y lo digo con mucho pesar”, dijo Welch sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, y agregó: “Mi esperanza es que mantengamos las luces encendidas, y si se apagan, quiero que se vuelvan a encender lo antes posible”.

El senador John Fetterman, el único demócrata que votó a favor del plan de financiación del Partido Republicano durante una votación fallida la semana pasada, dijo que está preocupado por los millones de personas cuyas vidas podrían verse afectadas por un cierre gubernamental.

“Corren el riesgo de sumir a nuestra nación en el caos. Millones y millones de vidas se verán trastocadas”, dijo. “¿Qué mensaje transmite esto a nuestro país, a nuestros aliados y a nuestros enemigos?”

Los líderes republicanos en el Senado están decidiendo un plan: seguir votando sobre una extensión de financiación de siete semanas hasta que los demócratas finalmente capitulen.

La creencia entre los principales republicanos es que los demócratas comenzarán a ceder después de escuchar las protestas públicas por la pérdida de servicios gubernamentales críticos y cuando los empleados federales sean suspendidos o incluso despedidos.

El proyecto de ley republicano, aprobado en la Cámara de Representantes a principios de este mes en gran medida siguiendo las líneas del partido, extendería la financiación del Gobierno hasta finales de noviembre y no incluye disposiciones políticas superfluas.

Sin embargo, junto con el vencimiento de los subsidios del Obamacare, los demócratas han exigido que se reviertan los recortes a Medicaid promulgados bajo la “Gran y Hermosa Ley” de Trump, y que se limite su capacidad para recortar el gasto federal sin el consentimiento del Capitolio.

Thune y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al salir de la reunión a puertas cerradas del lunes por la tarde con Trump, dijeron que creen que la posición demócrata es insostenible y que planean presionar a los demócratas con votaciones repetidas sobre la medida provisional.

“Sí”, dijo a CNN el líder de la mayoría del Senado, John Barrasso, cuando se le preguntó si seguirían programando votaciones sobre el plan republicano. Barrasso afirmó que mantendrían este enfoque “hasta que el Gobierno vuelva a funcionar tras el fin del cierre de Schumer”.

Al salir de la reunión de los líderes republicanos del Senado el lunes por la noche, el senador Markwayne Mullin coincidió con la táctica. “Lo volveremos a poner en el pleno” si el paquete no avanza el martes.

“No hay otra opción”, dijo Mullin.

El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, predijo que incluso si hay un cierre del Gobierno, los demócratas no podrán resistir por mucho tiempo.

“Creo que mi sensación es que, si hay un cierre, será breve, porque no creo que 47 senadores demócratas quieran arriesgarse en algo que, quiero decir, seamos sinceros, financiar el Gobierno para los demócratas es como caerse de un tronco”, dijo.

“Es lo que hacen. Es lo que les apasiona. Así que no veo, ni siquiera a Chuck Schumer, mantenerse firme por mucho tiempo”.

