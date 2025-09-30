Cheques de reembolso por inflación en Nueva York: requisitos para ser elegible, cuánto dinero es y cuándo lo recibiré

Por CNN Español

Los neoyorquinos comenzarán a recibir los primeros cheques de reembolso por inflación en la historia del estado, según confirmó el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York. Se trata de un pago único incluido en el presupuesto estatal 2025-2026 para aliviar el impacto de los crecientes impuestos sobre las ventas.

De acuerdo con el Departamento de Impuestos y Finanzas, los contribuyentes pueden recibir este beneficio si:

— Presentaron la declaración de impuestos sobre el ingreso de residente (formulario IT-201) correspondiente al año tributario 2023.

— Declararon ingresos dentro de los umbrales establecidos.

— No fueron declarados como dependientes en la declaración de otra persona.

Además, es requisito haber residido en Nueva York durante todo el año 2023.

El monto depende del ingreso bruto ajustado en 2023 y del estado civil en la declaración:

Solteros o casados declarando por separado : cheque de US$ 200 si ganaron hasta US$ 75.000 o de US$ 150 si ganaron entre US$ 75.001 y US$ 150.000

: cheque de US$ 200 si ganaron hasta US$ 75.000 o de US$ 150 si ganaron entre US$ 75.001 y US$ 150.000 Casados presentando en conjunto o cónyuges sobrevivientes calificados : de US$ 400 si ganaron hasta US$ 150.000 o de US$ 300 si ganaron entre US$ 150.001 y US$ 300.000

: de US$ 400 si ganaron hasta US$ 150.000 o de US$ 300 si ganaron entre US$ 150.001 y US$ 300.000 Jefes de hogar: de US$ 200 si ganaron hasta US$ 75.000 o de US$ 150 si ganaron entre US$ 75.001 y US$ 150.000

El Departamento de Impuestos y Finanzas aclaró que los cheques no se aplicarán a deudas pendientes con el estado.

Los envíos comenzarán a finales de septiembre de 2025 y se extenderán durante varias semanas. Más de 8 millones de contribuyentes recibirán el pago, aunque no todos al mismo tiempo.

“Es posible que reciba su cheque antes o después que sus vecinos, ya que los envíos no se basan en el código postal ni la región”, indicó el Departamento de Impuestos y Finanzas.

Los contribuyentes elegibles no necesitan presentar ninguna solicitud. El cheque se enviará automáticamente a la dirección registrada en la última declaración de impuestos.

Si cambiaste de domicilio después de presentar la declaración de 2024, puedes actualizar tu información mediante una cuenta de Servicios Individuales en línea con el Departamento.

El reembolso por inflación se emitirá únicamente en formato de cheque físico enviado por correo, incluso si el contribuyente recibe normalmente sus devoluciones de impuestos mediante depósito directo.

Las autoridades de Nueva York advierten que hay estafadores que llaman, envían correos y mensajes de texto a los contribuyentes para informarles sobre falsos reembolsos de impuestos, incluyendo el cheque de reembolso por inflación.

El Departamento de Impuestos no se comunica con los contribuyentes para informarles sobre el cheque de reembolso por inflación y las personas no deben dar información adicional para recibir un cheque.

