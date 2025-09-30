Agentes de ICE forcejearon y empujaron a periodistas en un tribunal de inmigración de Nueva York, muestra video

Por Cindy Von Quednow, Holmes Lybrand y Gloria Pazmino, CNN

Al menos un periodista pareció resultar herido después de que un reportero fue agarrado y otro empujado por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un tribunal de inmigración de la ciudad de Nueva York la mañana del martes, según muestra un video del encuentro.

En el video, un grupo de personas entra en un ascensor, incluido un reportero de amNewYork que llevaba su cámara. Un hombre enmascarado, con un chaleco antibalas con la palabra “policía”, agarra al reportero, mientras otros gritan: “¡Bájate del p*** ascensor!”, según el video obtenido por Getty Images.

Otra mujer que tomaba fotos fuera del ascensor es empujada al suelo por otro agente enmascarado y cae sobre otro hombre con una cámara, que también fue tirado al piso, según el video.

Se puede oír a un testigo decir “Oh, Dios mío” varias veces en el video.

CNN se ha puesto en contacto con amNewYork para solicitar comentarios.

Un fotógrafo independiente cuyos clientes incluyen a Associated Press y un videógrafo de la Agencia Anadolu, quien resultó herido, también estuvieron involucrados.

Este último salió del edificio en una camilla, informó el periódico y se muestra en el video. Los otros dos periodistas no resultaron heridos, reportó AP.

CNN se ha puesto en contacto con la Agencia Anadolu y el fotógrafo herido para solicitar comentarios.

Los periodistas estaban documentando un arresto cuando fueron empujados, según la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Los agentes de ICE estaban arrestando a un inmigrante de Perú cuando fueron “rodeados por agitadores y miembros de la prensa”, dijo la subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado a CNN.

“Los alborotadores y políticos santuario que alientan a las personas a interferir con los arrestos están creando activamente ambientes hostiles que ponen en peligro a los oficiales, detenidos y al público,” dijo.

“Tras el ataque terrorista de la semana pasada, estamos especialmente preocupados por la seguridad de nuestros agentes”, dijo McLaughlin, refiriéndose al ataque en una oficina de ICE en Dallas que dejó dos detenidos muertos. “Una vez más, instamos a los medios y políticos a dejar de avivar las llamas de la división y dejar de demonizar a las fuerzas del orden”.

El incidente del martes, que ocurrió en el 26 de Federal Plaza, se produce en medio de crecientes tensiones a nivel nacional por las tácticas de ICE. Los críticos dicen que los agentes están siendo demasiado agresivos, mientras que la agencia sostiene que la seguridad de los agentes está en riesgo.

En Illinois, cuatro manifestantes enfrentan cargos federales tras enfrentamientos el fin de semana en los suburbios de Chicago, incluido uno que supuestamente amenazó con matar a un agente. Y la semana pasada, en el mismo edificio, un agente de ICE que empujó a una madre al suelo en el tribunal de inmigración fue relevado de sus funciones actuales.

El encuentro del martes fue condenado por grupos de inmigración y políticos demócratas.

“ICE brutaliza a los neoyorquinos todos los días sin ninguna rendición de cuentas. Ya sea familiares que asisten a la corte, miembros de la comunidad ofreciendo apoyo de observación en la corte, o periodistas ejerciendo su derecho constitucional a documentar eventos, ICE ha mostrado un desprecio flagrante por la dignidad y la seguridad humanas”, dijo Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en un comunicado de prensa. “Nuestros tribunales de inmigración deberían ser lugares donde se respete el debido proceso y la justicia, no donde la violencia sea la norma”.

La organización pide que los agentes de ICE sean retirados de los tribunales de inmigración.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartió el video del incidente en X.

“Este abuso de inmigrantes respetuosos de la ley y de los reporteros que cuentan sus historias debe terminar. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”, escribió.

“No podemos aceptar ni normalizar lo que ahora se ha convertido en violencia rutinaria en el 26 de Federal Plaza. No tiene cabida en nuestra ciudad”, dijo el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, en una publicación en X.

El líder demócrata de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo en un comunicado el martes que el DHS del presidente Donald Trump se enfoca más en “intimidar a los estadounidenses que en defender la seguridad nacional”. Hizo un llamado al DHS para que identifique a los agentes involucrados y los haga rendir cuentas.

“Esta es solo la última indignación en una serie de actos documentados de violencia contra personas respetuosas de la ley que ejercen sus derechos”, dijo Jeffries. “Los estadounidenses no pueden ni deben tolerar una policía secreta enmascarada que no rinda cuentas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.