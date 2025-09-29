Trayectoria de la tormenta tropical Imelda: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

La tormenta tropical Imelda, que se formó este fin de semana en el Atlántico, sigue avanzando con la amenaza de llevar oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de las playas a la costa este de Estados Unidos.

A las 5 a.m., hora de Miami, Imelda se encontraba a unos 475 km al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, y avanzaba en dirección norte a 13 km/h, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, tiene vientos sostenidos máximos de 75 km/h.

Se prevé que Imelda se intensifique a la categoría de huracán esta misma jornada.

El NHC espera que este lunes Imelda continúe su movimiento hacia el norte y que el martes vire bruscamente al este-noreste. “Según el pronóstico, el centro del sistema se desplazará hoy por el noroeste de las Bahamas y luego girará al este-noreste, alejándose del sureste de EE.UU. a mediados de esta semana”, dice el reporte de la agencia estadounidense.

Imelda no tocará tierra en Estados Unidos según la trayectoria prevista, pero sus impactos se sentirán desde Florida a las Carolinas, según las previsiones meteorológicas. También tendrá impactos en las Bahamas, que se verán afectadas asimismo por el huracán Humberto.

Esta es la trayectoria prevista de Imelda:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.