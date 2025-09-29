Cuatro manifestantes en centro de ICE en Illinois enfrentan cargos federales; uno amenazó a un agente, según denuncia

Por Bill Kirkos, CNN

Tras enfrentamientos con las fuerzas del orden en un centro de detención de ICE en un suburbio de Chicago durante el fin de semana, cuatro manifestantes enfrentarán cargos federales, incluyendo uno que amenazó con matar a un agente, según las denuncias penales.

Docenas de agentes federales en equipo táctico desplegaron municiones no letales mientras dispersaban a una multitud de manifestantes afuera del centro la tarde del sábado. Durante semanas, manifestantes se han reunido en ese lugar, a unos 16 kilómetros al oeste de Chicago, para protestar contra el aumento de operativos de ICE y tácticas agresivas.

En los últimos días, agentes apostados en ese centro, tanto en tierra como desde el techo, han utilizado balas de pimienta, balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Tres personas enfrentan cargos por agredir a agentes federales, según las denuncias presentadas el domingo en la corte federal del Distrito Norte de Illinois. Una persona enfrenta cargos por resistirse al arresto.

En uno de los casos, un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional alega que el manifestante Paul Ivery admitió haber amenazado con matar a un agente de la Patrulla Fronteriza, gritando frases como “te voy a matar ahora mismo” y “haz algo”, según la denuncia penal.

Ivery luego se resistió al arresto cuando huyó de la policía y luego se subió a un automóvil. La denuncia también acusa a Ivery de agredir a un agente federal al agarrar su casco.

“Las acciones de Ivery también hicieron que el casco de la Víctima 1 se moviera y lo expusiera temporalmente al gas pimienta en la zona; le causó dolor en la barbilla debido a la correa del casco; y le tiró bruscamente la barbilla hacia la clavícula”, dice la denuncia.

Otra denuncia presentada por un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) acusa a Ray Collins y Jocelyne Robledo, una pareja de esposos, según la denuncia, de agredir a agentes federales. Se acusa a Robledo de “provocar un forcejeo con los agentes”, cuando “empujó a los agentes que intentaban ampliar el perímetro”.

A Collins se le acusa de arremeter contra los agentes durante el enfrentamiento. Según la denuncia, Collins causó una “lesión física en el pulgar de un agente especial de la ATF”.

Según la denuncia, tanto Collins como Robledo portaban pistolas semiautomáticas de 9 milímetros durante las protestas y tienen permisos legales para las armas. No enfrentan cargos relacionados con armas de fuego.

El FBI acusó a una cuarta persona, Hubert Mazur, de resistirse al arresto tras negarse a retroceder cuando los agentes se lo ordenaron.

Según la base de datos de reclusos de la Oficina de Prisiones, Ivery y Mazur están bajo custodia federal. Robledo y Collins no parecen estar detenidos.

Se desconoce hasta el momento si alguno de los manifestantes acusados cuenta con abogados.

