Rusia ataca Ucrania con uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, causando cuatro muertos y decenas de heridos

Por Victoria Butenko, Kosta Gak, Tim Lister y Daria Tarasova-Markina, CNN

Rusia lanzó más de 600 drones y misiles contra objetivos en toda Ucrania en la madrugada del domingo, uno de los mayores bombardeos de la guerra.

Al menos cuatro personas murieron en Kyiv durante los ataques nocturnos, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Las autoridades locales dijeron que 42 personas resultaron heridas en la capital y la región circundante, y 31 en Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Los drones aún estaban siendo derribados sobre la capital ucraniana la mañana del domingo.

El bombardeo fue el tercero más grande reportado por la Fuerza Aérea ucraniana desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, lo que subraya el desafío de Kyiv incluso después de recibir esta semana señales más fuertes de apoyo por parte de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles, incluidos dos misiles balísticos y potentes misiles de crucero. Declaró que las defensas aéreas habían derribado o suprimido 43 misiles de crucero y la gran mayoría de los drones.

Según Zelensky, Ucrania ha recibido recientemente un sistema de defensa antimisiles Patriot de Israel y espera la entrega de dos más de Alemania este año. Las baterías Patriot son fundamentales para su defensa aérea.

“Este vil ataque ocurrió prácticamente cuando la semana de la Asamblea General de la ONU estaba concluyendo, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera posición”, dijo Zelensky.

En medio del bombardeo, Polonia envió aviones de combate a su espacio aéreo la madrugada del domingo, según sus Fuerzas Armadas. Las fuerzas polacas ya estaban en alerta tras recientes incursiones de drones rusos sobre su territorio.

“Estas medidas son de carácter preventivo y están destinadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a las áreas amenazadas”, dijo el ejército polaco.

Los ataques rusos con drones y misiles desencadenaron alertas de ataque aéreo en toda Ucrania.

La neblina de humo de las explosiones podía verse flotando sobre la capital la mañana del domingo, según mostraron fotos de un productor de CNN, mientras los ataques rusos continuaban cuando los residentes paseaban a sus perros y hacían sus diligencias matutinas.

Edificios residenciales e infraestructuras fueron alcanzados, dijo Andriy Yermak, secretario general de la presidencia de Ucrania, en una publicación en Telegram. Llamó a los ataques rusos una “guerra contra civiles”.

Una niña, de 12 años, se encontraba entre las personas fallecidas en Kyiv, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

Un vecino, Mykhailo Yurchenko, sostenía a su hija, de un año, mientras observaba la escena. “Porque tengo una niña pequeña, por supuesto que es muy preocupante. Piensas más en ella que en ti mismo”, dijo a CNN.

Zelensky dijo que el edificio del Instituto de Cardiología en la capital resultó dañado. Dos personas murieron en el lugar.

“Putin debe saber que cada uno de estos ataques lo acerca más a que los activos rusos sean usados completamente para la defensa de Ucrania”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha. La Unión Europea y el Reino Unido se están preparando para usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían lanzado un “ataque masivo” contra las industrias militares en Ucrania y aeródromos.

En respuesta a la campaña rusa de ataques con drones y misiles, los ucranianos están fortaleciendo sus capacidades de largo alcance y enfocándose en atacar la infraestructura energética de Rusia.

Kyiv está negociando nuevas compras de armas, y Zelensky dijo el sábado que un “megacontrato” para adquirir sistemas de armas estadounidenses había avanzado durante lo que calificó como una “muy buena reunión” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada.

“Discutimos los temas principales con el presidente, los acordamos y ahora estamos pasando a la implementación práctica”, dijo Zelensky. Añadió que se espera que el acuerdo tenga un valor de US$ 90.000 millones.

Trump dijo después de reunirse con Zelensky que Ucrania ahora estaba en posición de “luchar y GANAR” la guerra contra Rusia, incluyendo recuperar todo el territorio que Rusia ocupa, un giro radical después de haber sugerido previamente que Ucrania tendría que ceder territorio como parte de una propuesta de alto el fuego.

Ucrania también está negociando vender su tecnología de drones a Estados Unidos y ha ofrecido asistencia a otros países europeos para hacer frente a incursiones de drones. Zelensky dijo la semana pasada que las fuerzas ucranianas habían derribado la mayoría de los drones que se dirigieron hacia Polonia, la semana pasada.

Noruega y Dinamarca también informaron sobre la presencia de drones desconocidos cerca de aeropuertos y bases militares en la última semana, mientras que aeronaves militares rusas ingresaron al espacio aéreo de Estonia a principios de este mes, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia.

En una reunión en Letonia este fin de semana, altos funcionarios de la OTAN acordaron reforzar las defensas en el área del Báltico. “Toda amenaza al espacio aéreo, terrestre y marítimo de la OTAN será respondida de manera resuelta y proporcionada”, dijo el presidente del comité militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone.

Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que se ha acusado a Rusia de planear atacar a países de la OTAN y de la Unión Europea, pero que el presidente Vladimir Putin ha “desmentido repetidamente estas provocaciones”.

“Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones”, dijo Lavrov.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.