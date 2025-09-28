¿Quién es Ian Roberts, el superintendente escolar de Iowa acusado por ICE de estar ilegalmente en EE.UU.?

Por Ray Sanchez, CNN

Un año después de asumir como superintendente del distrito escolar más grande de Iowa, el exolímpico Ian Roberts acaparó titulares cuando —con un traje burdeos de tres piezas, corbatín a rayas rojas y blancas y unos tenis Nike Air Force 1 a juego— corrió una carrera de 100 metros contra algunos de sus alumnos de primaria.

Un niño de 11 años cruzó la meta unos pasos antes que Roberts, quien representó a Guyana en los 800 metros de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, informó la filial de CNN KCCI.

Fue una lección pequeña pero inolvidable.

“Competí contra un olímpico”, dijo la estudiante de quinto grado Amayah Vilmael, atleta cuyos padres son de Nigeria y Haití, tras la carrera de mayo de 2024, según KCCI. “Voy a guardar ese recuerdo para siempre”.

Roberts comentó: “El trabajo que hacemos es mucho más que leer, escribir y matemáticas”.

El viernes, el popular superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines volvió a los titulares después de ser detenido por agentes de inmigración, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que afirma que está en el país ilegalmente y enfrenta cargos relacionados con la posesión de armas.

El sábado, la Junta Escolar de Des Moines lo colocó en licencia administrativa remunerada mientras se obtiene más información, tras una votación que determinó que no podía ejercer sus funciones.

“Lo de ayer fue un shock para todos nosotros. Quiero dejar claro hoy: aún no tenemos todos los hechos”, dijo en la reunión la presidenta de la junta, Jackie Norris.

Para los colegas de Roberts, los más de 30.000 estudiantes bajo su cargo y sus familias, el episodio dejó otra lección inolvidable: una mirada de cerca a la implacable ofensiva del Gobierno de Trump contra la inmigración, que ha incluido redadas en lugares de trabajo y arrestos de figuras comunitarias como un bombero, un periodista y un pastor.

Su arresto, ocurrido un mes después de iniciado el año escolar, sacudió a la comunidad y provocó una protesta frente al tribunal federal en Des Moines. “Educación, no deportación / Liberen al Dr. Roberts”, decía un cartel que llevaba un manifestante, según imágenes de KCCI. Grupos locales de educación y defensa de inmigrantes se han movilizado en apoyo al superintendente.

El abogado Alfredo Parrish, de Des Moines, dijo a CNN que habló con Roberts —detenido en una cárcel del condado en Sioux City, Iowa— por teléfono el sábado en la mañana.

“Se escuchaba bien. Tuvimos una buena conversación”, señaló Parrish, cuyo bufete representa al superintendente. Rechazó dar más comentarios, diciendo que necesitaba “tiempo para revisar todos los documentos” relacionados con el caso.

La larga carrera de Roberts como educador incluyó puestos en Nueva York, Baltimore, Washington, St. Louis, Oakland (California) y Erie (Pensilvania), según su perfil de LinkedIn.

“Mi carrera me eligió”, dijo en una entrevista con “Alumni Stories” de la Universidad Estatal de Coppin.

“Creo que fui guiado divinamente hacia esta carrera, para educar, inspirar, motivar y servir como defensor de los niños, en particular los marginados por nuestro sistema educativo K-12, e inspirar a los adultos que los acompañan a diario”.

Fue nombrado superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines en 2023, según la web del distrito. Roberts “nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó la mayor parte de su infancia en Brooklyn”, Nueva York, indica el sitio.

Su ascenso de maestro de educación especial a director y luego a administrador resonó en un país donde, en 2021, casi una cuarta parte —11 millones— de los alumnos de escuelas públicas eran hijos de inmigrantes, según el Center for Immigration Studies.

“Creo que es muy importante que nos cuidemos unos a otros, y parece que no es lo que está ocurriendo”, dijo la maestra del distrito Mary Pat LaMair, que estuvo entre la multitud que protestó el viernes, a KCCI.

“Es importante que la gente sepa que, en general, creo que la opinión pública no está de acuerdo con lo que pasa”, añadió.

El mes pasado, al anunciar una alianza entre las Escuelas Públicas de Des Moines y la Biblioteca Pública de la ciudad que permite que las credenciales escolares de secundaria y preparatoria funcionen como tarjetas de biblioteca, Roberts contó cómo su primera tarjeta le cambió la vida.

“Mi mamá no podía sacarme del cuarto una vez que podía pedir prestados tres, cuatro o cinco libros”, dijo a DMPS-TV, el canal del distrito.

Según el DHS, Roberts ingresó a EE.UU. en 1999 con una visa de estudiante.

Se graduó con licenciatura en la Universidad Estatal de Coppin, en Maryland, de acuerdo con su biografía en la web del distrito. En Coppin, donde fue incluido este año en el salón de la fama deportiva, se convirtió en el primer atleta masculino en recibir la distinción de All-American en cualquier disciplina y también en el primer olímpico de la institución.

Posteriormente obtuvo maestrías en la Universidad St. John’s en Nueva York y en la Universidad de Georgetown en Washington, según la biografía. Está casado y disfruta de la caza.

El distrito escolar y el DHS presentaron retratos muy distintos de Roberts.

El DHS lo describió como un “extranjero criminal” y sugirió que era una amenaza para la seguridad pública. Pero en una conferencia de prensa tras el arresto, la presidenta de la junta escolar, Jackie Norris, dijo que el superintendente era “una parte integral de nuestra comunidad escolar” que “ha estado presente en grandes y pequeñas maneras” para alumnos y personal.

En su solicitud para el cargo, Roberts dijo que era ciudadano estadounidense con derecho a trabajar en el distrito, señaló Norris en la reunión del sábado.

Agregó que el distrito solo supo recientemente de la orden final de deportación emitida contra Roberts en 2024.

“No se nos informó de ese hecho, y eso es muy preocupante”, dijo. “Quiero dejar claro que nadie aquí sabía de ningún problema de ciudadanía o inmigración que el Dr. Roberts pudiera estar enfrentando”.

Un portavoz del distrito indicó a CNN que Roberts sí reveló la acusación por armas, relacionada con un rifle de caza, al momento de su contratación.

El superintendente fue arrestado como parte de una “operación de control dirigida” y huyó cuando agentes de ICE se le acercaron, según declaraciones del DHS y del Departamento de Seguridad Pública de Iowa.

El DHS señaló que tenía “una pistola cargada, US$ 3.000 en efectivo y un cuchillo de caza de hoja fija” al momento del arresto. La ley federal prohíbe poseer armas de fuego y municiones a quienes no tienen estatus legal en EE.UU.

Otro administrador, Matt Smith, asumió como superintendente interino, según un mensaje publicado en redes sociales por el distrito.

La junta puede revisar la decisión de poner a Roberts en licencia en cualquier momento a medida que conozca más detalles de su situación, dijo la miembro Kimberly Martorano en la reunión del sábado.

Las Escuelas Públicas de Des Moines dijeron que desconocían la orden de deportación, pero que Roberts sí informó a la junta de un delito relacionado con un rifle de caza durante su contratación. En un comunicado, el distrito dijo que Roberts “dio suficiente contexto y explicación de la situación como para seguir adelante con el proceso de contratación”.

Registros públicos muestran que Roberts se declaró culpable de un cargo por armas en Pensilvania en 2022. CNN no ha podido verificar si tiene un cargo separado de 2020, citado por el DHS en su comunicado del viernes.

En una publicación de Instagram de 2022, Roberts escribió que un guardabosques estatal le impuso una citación por tener un arma cargada en su vehículo. Dijo que es un cazador con licencia desde hace muchos años. Roberts, que ese día estaba en el bosque, explicó que colocó el rifle en el asiento trasero de su carro para que el agente “no se sintiera inseguro ni amenazado de ninguna manera”.

“Puede que no parezca el ‘tipo de hombre’ al que le guste la temporada de caza de venados en Pensilvania, pero en realidad lo soy y he cazado por más de 20 años”, escribió.

Añadió que nunca tuvo intención de dejar un arma cargada en el carro, pero el guardabosques lo abordó antes de que pudiera descargarla y guardarla en una caja de seguridad. Dijo que sigue “seguro de mi decisión de no descargar un rifle en presencia de un agente de la ley”.

El distrito indicó que Roberts entregó un formulario de verificación de elegibilidad de empleo y un I-9 como parte del proceso de contratación.

“El distrito no ha recibido una notificación formal de ICE sobre este asunto, ni hemos podido hablar con el Dr. Roberts desde su detención”, dijo el portavoz Phil Roeder.

Sam Olson, director de la oficina de ICE Enforcement and Removal Operations en St. Paul, afirmó en un comunicado que el arresto de Roberts debería ser una “llamada de atención para nuestras comunidades sobre el gran trabajo que hacen a diario nuestros agentes para retirar amenazas a la seguridad pública”.

El sistema en línea de localización de detenidos de ICE muestra que Roberts nació en Guyana y estuvo detenido en una cárcel del condado en Council Bluffs, Iowa, antes de ser transferido a la cárcel del condado de Woodbury en Sioux City.

La Asociación Estatal de Educación de Iowa y la Asociación de Educación de Des Moines dijeron estar consternadas por la detención y describieron al administrador como un “defensor extraordinario” en un comunicado, informó KCCI.

“Su liderazgo y compasión por todos los estudiantes, sin importar su origen, identidad u origen familiar, son un faro de luz en uno de los distritos escolares más diversos del estado”, decía el comunicado, según KCCI.

“Es un momento oscuro y perturbador en nuestro país. Este incidente ha generado un temor enorme para los alumnos, familias y empleados de DMPS”.

En la entrevista con la publicación digital de exalumnos de Coppin State, Roberts habló de sus padres, que migraron desde Guyana —su padre en la década de 1980, su madre a inicios de los 2000— en busca de mejores oportunidades.

“La forma en que mi madre ha vivido su vida, con una base espiritual sólida, una ética de trabajo increíble, humildad y una inclinación hacia el activismo comunitario, fue y sigue siendo una inspiración para mí”, expresó.

Agregó: “Un día espero regresar a mi lugar de nacimiento en Guyana, Sudamérica, como servidor público”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Zoe Scottie, Priscilla Alvarez, Catherine Shoichet y Taylor Galgano de CNN contribuyeron a este informe.