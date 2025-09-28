Polonia despliega aviones mientras Ucrania sufre fuertes ataques aéreos rusos

Por Victoria Butenko, Kosta Gak y Chris Lau, CNN

Polonia envió aviones de combate a su espacio aéreo la mañana de este domingo, informaron sus fuerzas armadas, mientras su vecina Ucrania era objeto de un intenso bombardeo con misiles y drones rusos.

Al menos tres personas murieron en Kyiv durante los ataques nocturnos, dijeron las autoridades, y este domingo por la mañana seguían derribándose drones sobre la capital ucraniana.

Al otro lado de la frontera, en Polonia, ya en alerta tras las recientes incursiones de drones rusos sobre su territorio, se activaron aviones militares para asegurar su espacio aéreo.

“Se han desplegado los pares de cazas en servicio y los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar se han puesto en alerta máxima”, escribió el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.

Las fuerzas armadas polacas dijeron que los ataques de la aviación de largo alcance rusa contra Ucrania motivaron la medida. “Estas medidas son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a las zonas amenazadas”, añadió.

Los ataques con aviones no tripulados y misiles rusos provocaron alertas de ataque aéreo en toda Ucrania durante la noche y hasta este domingo, según mostraron datos de la Fuerza Aérea Ucraniana.

Una nube de humo de las explosiones se podía ver flotando sobre la capital este domingo por la mañana, mostraron fotos de un productor de CNN, y los ataques rusos continuaban mientras los residentes paseaban a sus perros y hacían sus recados matutinos.

Edificios residenciales e infraestructura fueron alcanzados, declaró Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una publicación de Telegram. Calificó los ataques rusos como una “guerra contra la población civil”.

Entre los muertos en Kyiv había una niña de 12 años, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

Vitali Klitschko, alcalde de Kyiv, informó en una publicación de Telegram que los escombros caídos dañaron parcialmente un edificio de cinco plantas en la ciudad. Una vivienda particular y una guardería también resultaron dañadas, añadió.

Decenas de personas también resultaron heridas en los ataques aéreos en toda Ucrania, principalmente en Kyiv y Zaporiyia, según funcionarios locales.

