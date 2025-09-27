Rusia dará una “respuesta decisiva” ante cualquier agresión, dice el ministro de Asuntos Exteriores ruso ante la ONU

Por Mitchell McCluskey, CNN

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este sábado ante la Asamblea General de la ONU que cualquier agresión contra su país “tendrá una respuesta decisiva”.

Lavrov afirmó que Rusia ha sido acusada de planear ataques contra países de la OTAN y la Unión Europea (UE), pero que el presidente Vladimir Putin ha “desmentido repetidamente estas provocaciones”.

“Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país tendrá una respuesta decisiva”, declaró Lavrov.

Lavrov acusó a los Estados miembros de la ONU de aplicar un doble rasero a Rusia. Sugirió que las violaciones del principio de igualdad soberana están “socavando la fe y la justicia mismas y provocando crisis y conflictos”.

“La raíz del problema reside en los incesantes intentos de dividir el mundo en ‘nosotros’ y ‘ellos’: en democracia y autocracia”, declaró Lavrov. Sin embargo, afirmó que Rusia mantiene la esperanza de continuar el diálogo con Estados Unidos tras la cumbre entre Putin y el presidente Donald Trump en Alaska el mes pasado.

“En los enfoques del actual Gobierno estadounidense, vemos el deseo no solo de contribuir a soluciones realistas a la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica”, declaró el ministro.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.