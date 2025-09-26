Tras tiroteo, los inmigrantes llegan a instalación del ICE en Dallas con doble temor: a la deportación y la violencia

Por Alaa Elassar y Gustavo Valdés, CNN

Cuando las personas llegaron —la madrugada del miércoles— a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas para citas de rutina se vieron envueltas en un caos: un día normal se convirtió en una pesadilla que puso en peligro su vida.

Agudos disparos perforaron el aire matutino. Fuertes y estremecedores golpes resonaron en el hormigón. Dentro del edificio, los oficiales gritaron advertencias: un francotirador estaba disparando.

Desde la azotea de un edificio cercano, el atacante, posteriormente identificado como Joshua Jahn, estaba disparando.

El tiroteo comenzó alrededor de las 6:30 a.m. y las balas “rociaron todo el edificio, las ventanas y las camionetas policiales que se encontraban en la zona de la puerta de entrada”, según informó Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas. Las puertas de entrada al lugar son puntos de acceso controlado que se encuentran comúnmente en prisiones y bases militares.

“Fue un momento muy traumático para todos los presentes”, dijo una mujer venezolana, cuya identidad CNN no revela por motivos de seguridad. Presa del terror, se preparó para lo peor.

“Sinceramente, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Ni siquiera puedo explicarlo… ¿Quién se imaginaría que algo así pasaría en unas instalaciones tan vigiladas y protegidas?”

Con un detenido muerto y otros dos gravemente heridos, según Larson, el miedo se ha infiltrado en la comunidad inmigrante. Muchos regresan al centro con angustia, desesperados por hacer lo correcto, pero atormentados por lo sucedido.

Aún así, para muchos el miedo a la deportación supera al miedo a las balas.

Eugenio Uscategui, quien ha estado en Estados Unidos durante casi cuatro años y también es de Venezuela, llegó al edificio después del tiroteo y le dijeron que tendría que regresar al día siguiente.

Tenía miedo, pero aun así regresó, dijo, “por miedo a ser deportado”. No quiere arriesgarse a perderse ningún paso en su proceso migratorio.

“Hay incertidumbre porque nunca se sabe si hay otro atacante cerca o si podría pasar algo. Sinceramente, la ciudad se siente muy peligrosa hoy en día”, dijo.

Blanca Jiménez, inmigrante de origen mexicano, se encontraba dentro de las instalaciones cuando comenzó el tiroteo. Los disparos fueron ensordecedores, “como bombas”, dijo.

Aún así, regresó al día siguiente, con miedo en el pecho pero resignación en sus pasos.

“Tengo miedo, sí” —dice—. “Pero tenía que venir”.

Shane Reynolds estaba sentado en un banco afuera de las instalaciones de ICE de Dallas, esperando la cita de inmigración de un amigo, cuando el sonido de disparos destrozó la mañana.

Mientras la gente a su alrededor corría a cubrirse, Reynolds se quedó paralizado, sin saber de dónde venían las balas.

“Salir corriendo al estacionamiento abierto me pareció una mala idea”, dijo Reynolds a CNN. “Recé. Miré a mi alrededor para evaluar nuestras opciones, que no eran muchas”.

Intentó esconderse, agachándose detrás de una valla de alambre cercana mientras los disparos continuaban sonando; al menos seis, tal vez diez, recordó.

Denises Robleto también se encontraba fuera del centro cuando comenzó el tiroteo. Estaba en una videollamada con su hermana, esperando en el coche mientras su madre asistía a una cita.

Cuando estallaron los disparos, su hermana le rogó que se quedara dentro del vehículo, pero Robleto salió, intentando comprender qué estaba pasando. Oyó gritos provenientes del centro.

Reynolds dijo que no pudo comunicarse con otras personas cercanas durante el tiroteo porque no hablaban inglés. Pero su actitud tranquila lo ayudó a mantener los pies en la tierra, incluso mientras se desataba el caos.

Después de una breve pausa, escuchó un pequeño ruido, que cree que era el sonido que hizo el atacante al quitarse la vida.

El atacante Jahn, quien murió por una herida de bala autoinfligida, era de Fairview, Texas, un suburbio de Dallas, dijo Larson. Era ciudadano estadounidense.

Una mujer que se encontraba en las instalaciones para su cita anual cuando comenzó el tiroteo dijo que no cree que estuviera motivado por un sentimiento antiinmigrante. “Aún no sabemos si fue contra nosotros. No creo que fuera porque… esperamos afuera como una hora antes de que abrieran el edificio y no pasó nada. Todo sucedió una vez que estuvimos dentro”, dijo la mujer, cuya identidad CNN prefirió no revelar.

Las notas escritas a mano que dejó Jahn indicaban “odio hacia el gobierno federal” y llevaron a los investigadores a creer que tenía la intención de atacar al personal y la propiedad del ICE, a pesar de que las tres víctimas eran detenidos.

“La trágica ironía de este malvado complot es que un detenido fue asesinado y otros dos resultaron heridos”, dijo Larson.

Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que uno de los detenidos heridos es de nacionalidad mexicana.

Aunque hasta ahora las declaraciones de las autoridades se han centrado en gran medida en la investigación, el abogado de inmigración de Dallas Jaime Barron —que no representa a ninguna de las víctimas— dijo que los detenidos heridos y muertos deberían incluirse en más partes de la conversación.

“Deberíamos centrarnos en la humanidad”, declaró Barron a CNN. “Eran seres humanos, y fueron asesinados y gravemente heridos mientras estaban bajo la protección del gobierno estadounidense”.

El representante estatal demócrata Rafael Anchía, que representa a Dallas, dijo que su comunidad “está unida contra la violencia armada selectiva” después del tiroteo.

“No se trata de política: toda persona que valora a su prójimo debe denunciar la violencia en todas sus formas y comprometerse a tomar medidas significativas para abordar la epidemia de violencia armada”, dijo en una publicación en X.

Barron se hizo eco de ese sentimiento.

“Este no es un asunto republicano ni demócrata, es un asunto de humanidad en el que personas inocentes, ya sean agentes del orden o inmigrantes, son atacadas por lo que son”, dijo Barron.

El alcalde de Dallas, Eric L. Johnson, pidió sanación y unidad después del tiroteo.

“Somos mejores que este acto cobarde de violencia”, declaró el alcalde. “En momentos como este, nuestra ciudad debe unirse y apoyarse mutuamente. Debemos sanar”.

Dijo que un acto de violencia como el tiroteo del miércoles nunca debería ocurrir y que afectó a toda una comunidad, no sólo a las fuerzas del orden y a las víctimas.

“Es un ataque a nuestra comunidad y al legado de discurso cívico y democrático de nuestra nación”, declaró Johnson. “Todos debemos condenar la violencia que busca una agenda política y trabajar juntos para erradicarla”.

Con información de Taylor Galgano, Ed Lavandera y Cindy Von Quednow, de CNN.