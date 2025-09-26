Las 5 cosas que debes saber este 26 de septiembre: latinos en EE.UU., atacante de Dallas y acuerdo por TikTok

Por CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos ahora va contra el sistema global de asilo. Trump anuncia un arancel del 100 % a algunos medicamentos importados. Amenaza atlántica: una nueva tormenta tropical podría unirse al huracán Humberto. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los latinos que viven en Estados Unidos representan una pieza clave para el desarrollo económico presente y futuro del país, y su relevancia se hará más evidente a medida que el resto de la población envejezca en las próximas décadas, señala un estudio recientemente publicado por la organización no gubernamental Latino Donor Collaborative junto a la Universidad Estatal de Arizona.

La evidencia que el FBI ha recopilado sobre el tiroteo fatal del miércoles en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas indica que el atacante realizó una extensa investigación sobre el ICE, la balística y el tiroteo de Charlie Kirk, lo que sugiere “un alto grado de planificación previa al ataque”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos.

Un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump pidió cambios en las políticas internacionales de asilo de larga data, argumentando en un evento al margen de la Asamblea General de la ONU que el sistema y los marcos actuales están desactualizados y han hecho que “la inmigración ilegal masiva sea legal”.

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una escalada en la política del presidente Donald Trump de procesar a sus rivales políticos. Comey, un antiguo adversario del presidente, es ahora el primer alto funcionario del Gobierno en enfrentar cargos federales en un asunto que Trump considera como uno de los mayores agravios contra su persona: la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.

Conoce a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente las mascotas de la Copa Mundial de 2026: Clutch, el águila calva; Maple, el alce; y Zayu, el jaguar, que representarán a los tres países anfitriones del torneo del próximo año: Estados Unidos, Canadá y México.

Amenaza para la costa este de EE.UU.: una nueva tormenta tropical podría unirse al huracán Humberto

Se avecinan más problemas tropicales en el océano Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes está en alerta máxima por la formación de una nueva tormenta que se unirá al huracán Humberto pero que, a diferencia de Humberto, podría impactar directamente a Estados Unidos.

Trump firmó un decreto sobre TikTok, pero el acuerdo para que siga funcionando en EE.UU. no está completo

El presidente Donald Trump firmó un decreto que allana el camino para la finalización de un acuerdo para vender los activos estadounidenses de TikTok a un consorcio de inversionistas mayoritariamente estadounidenses. Se trata de un paso importante, pero el acuerdo aún no está completo.

3,8 %

La economía estadounidense se recuperó aún más de lo estimado en el segundo trimestre: el PIB aumentó a una tasa anualizada del 3,8 % entre abril y junio, según informó el Departamento de Comercio.

“Todo eso es violencia contra la verdad”

—El expresidente de EE.UU. Barack Obama afirmó que el Gobierno de Trump incurrió en “violencia contra la verdad” con sus anuncios de esta semana que vinculan el autismo con el Tylenol, conocido genéricamente como acetaminofeno o paracetamol.

Soldados ucranianos rescatan a un gato de las trincheras con un robot

Prapor, un gato que vivía en las trincheras de Járkiv, fue evacuado por la Brigada de Guardia Nacional de Ucrania #13 usando un vehículo terrestre no tripulado. Ahora los soldados lo cuidarán durante su rehabilitación.

