Defensores de inmigrantes denuncian que agentes del ICE arrestaron a migrante colombiano en un supermercado de Iowa

El grupo de defensa de inmigrantes Escucha Mi Voz protestó por el arresto el jueves de uno de sus miembros, el migrante colombiano Jorge Elieser González Ochoa, en la ciudad de Iowa, alegando que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vestidos de civiles lo detuvieron en un supermercado sin identificarse.

El grupo afirma que el incidente ocurrió alrededor de las 11::00 a. m. del jueves en Bread Garden Market and Bakery, donde, según dijo, González Ochoa trabajaba.

El ICE confirmó en un comunicado a KCRG, afiliada de CNN, que sus agentes arrestaron a González Ochoa, calificando el arresto como una “acción de cumplimiento legal basada en inteligencia” y rechazando las afirmaciones de que no se identificaron. La agencia indicó que el hombre de 27 años está en el país ilegalmente.

“González, bajo investigación criminal por fraude, intentó evadir y resistirse al arresto. Los funcionarios se identificaron tanto ante los gerentes del negocio como ante González, y a pesar de la interferencia de agitadores, ejecutaron el arresto de manera profesional y en total cumplimiento de la ley”, dijo un portavoz de ICE en el comunicado.

CNN solicitó comentarios al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. Los intentos iniciales de CNN para identificar a un representante legal para González Ochoa no tuvieron éxito.

Registros de detención del ICE muestran que González Ochoa estaba detenido el viernes en la cárcel del condado de Linn en Cedar Rapids, Iowa.

Un video grabado por un testigo y distribuido por Escucha Mi Voz, comienza con González Ochoa, fuera de la tienda, soltándose del brazo de un agente vestido de civil que lo tenía agarrado, y luego corriendo hacia el interior del supermercado. No está claro qué ocurrió antes de que comenzara el video.

En otro video de un testigo distribuido por Escucha Mi Voz, González Ochoa es sometido al suelo dentro del supermercado por dos hombres vestidos de civil, con un tercer agente que finalmente ayuda a inmovilizarlo en el suelo. Al menos uno de los agentes llevaba una placa en el cinturón.

González Ochoa grita repetidamente “ayúdenme” en español mientras uno de los funcionarios intenta sujetarle las manos. Otro de los funcionarios llevaba en el cinturón una pistola paralizante, que saca y apunta a González Ochoa, pero aparentemente no la utiliza.

Cuando los testigos le pidieron identificarse, uno de los hombres dice “agentes federales”. Una vez que González Ochoa está inmovilizado, uno de los hombres saca una placa de su camisa y la muestra. Al final del video, los agentes escoltan a González Ochoa fuera del local, lo suben a un vehículo que parecía no estar identificado y se marchan. El vehículo completo no era visible en el video.

Familiares y líderes comunitarios se reunieron el viernes para una conferencia de prensa para protestar por el arresto, que algunas personas describieron como violento y una demostración de fuerza excesiva.

La prometida del hombre, Laura Castro, dijo que él había cumplido con sus citas migratorias y estaba “bajo estrecha supervisión del ICE”, incluyendo un grillete electrónico que rastreaba su ubicación.

“Es triste ver estos videos, ver su rostro, y cómo se siente, cómo se ve tan asustado cuando estos agentes que no se identifican lo secuestran”, dijo Castro. “No es un criminal. No es una mala persona”.

Castro y González Ochoa tienen un hijo en común, dijo.

“Vinimos aquí para encontrar mejores oportunidades, pero solo nos separan de nuestras familias. Estoy aquí hoy porque no quiero que esto vuelva a suceder. Quiero que dejen de violar nuestros derechos como inmigrantes”, dijo Castro.

Alejandra Escobar, organizadora de Escucha Mi Voz, se refirió al arresto como parte de un tipo de “secuestros agresivos y beligerantes”.

“Condenamos la fuerza excesiva que se utilizó ayer contra nuestras familias inmigrantes”, dijo.

En su comunicado a KCRG, ICE rechazó las descripciones del grupo defensor sobre el arresto. “Las afirmaciones de que esta acción legal fue no provocada, peligrosa o similar a un secuestro son falsas, imprudentes e irresponsables.

Tal retórica incendiaria pone en peligro a los funcionarios y agentes de ICE y engaña al público”, dice el comunicado de ICE.

