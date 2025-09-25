Un asistente de Trump deja la Casa Blanca en la salida de más alto perfil de su segundo mandato

Por Kristen Holmes, CNN

Taylor Budowich, secretario general adjunto de Comunicaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, dejará el Gobierno a finales de este mes para ocupar un nuevo cargo, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Su salida inminente lo convierte en el asistente de más alto perfil en dejar la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump, que ya llega a los ocho meses. No es inusual que los asistentes de la Casa Blanca roten después de alrededor de un año. La relativa estabilidad del personal en este Gobierno contrasta con el primer mandato de Trump, caracterizado por una alta rotación.

Budowich, quien se negó a hacer comentarios el miércoles, se desempeñó como portavoz de Trump tras su salida de la Casa Blanca, en 2021, y luego dirigió el Comité independiente de campaña afín MAGA Inc., antes de reincorporarse a la campaña de 2024.

Hasta ahora, el asistente de más alto perfil en salir había sido Mike Waltz. Pero aunque fue destituido como asesor de Seguridad Nacional en mayo, desde entonces fue confirmado como embajador de Trump en Naciones Unidas.

