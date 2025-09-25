Imperdible duelo entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes y otras cuatro cosas que ver en la semana 4 de la NFL

Por Andy Scholes, CNN

Desde Lamar Jackson y Patrick Mahomes luchando por evitar un inicio de 1-3 en el registro de victorias y derrotas hasta enfrentamientos de invictos, regresos de estrellas e incluso un inicio matutino en Dublín, la semana 4 de la temporada de la NFL está llena de emoción.

Aquí tienes cinco cosas que debes saber:

¿Es hora de entrar en pánico en Baltimore tras un decepcionante inicio de una victoria y dos derrotas? Un poco sí y un poco no.

Los Ravens han sido superados en puntos 39-15 en el último cuarto de sus dos derrotas, desmoronándose al final contra los Bills y los Lions. Derrick Henry, normalmente uno de los corredores más confiables de la liga, ya ha perdido tres balones sueltos esta temporada, dos de ellos en momentos críticos del último cuarto. Para ponerlo en perspectiva, solo tuvo tres balones sueltos en total en los últimos dos años.

La defensa tampoco los ha rescatado. Baltimore permitió series de touchdown de 98 y 96 yardas a Detroit el lunes. Antes de eso, los Ravens solo habían permitido una serie de touchdown de 95 yardas en casa una vez desde 2001.

Ahora los Ravens tienen que viajar para enfrentarse a Patrick Mahomes y los Chiefs, que también tienen un récord de 1-2 y están desesperados por evitar caer a 1-3.

Entonces, ¿por qué no deberían entrar en pánico los aficionados de los Ravens? Lamar Jackson. El mariscal de campo de 28 años ha tenido un comienzo espectacular, liderando la NFL con nueve pases de touchdown y cero intercepciones. Mientras siga jugando a ese nivel, es difícil imaginar que Baltimore se mantenga con récrod perdedor por mucho tiempo. Jackson o Mahomes tendrán un récord de 1-3 después del domingo.

Mientras que el partido Ravens-Chiefs encabeza la AFC, la atención de la NFC recae en los invictos Filadelfia Eagles y Tampa Bay Buccaneers.

Filadelfia se mantuvo impecable con una arrolladora victoria sobre los Rams, culminada por Jordan Davis, de 1,98 metros y 156 kilos, que bloqueó un gol de campo y lo devolvió para touchdown. Según el sistema de estadísticas de la NFL, ¡Davis corrió a 29,95 km/h en la jugada! ¡29,95 km/h!

Esa es la velocidad máxima más rápida de cualquier jugador de más de 150 kg desde 2017. Davis y la defensa de los Eagles son una de las principales razones por las que no han perdido desde el 22 de diciembre. Filadelfia tiene un récord de 21-3 desde el inicio de la temporada pasada.

¿Los Bucs? Siguen consiguiendo victorias a escondidas. Una victoria por tres puntos sobre los Falcons, una escapada por un punto contra los Texans y una victoria por dos puntos contra los Jets los dejan con un récord de 3-0. Baker Mayfield ha sido clave en los momentos decisivos y ahora tiene la séptima mejor cuota de MVP con 20-1. Si ganan sobre Filadelfia, esas cuotas podrían reducirse rápidamente.

Micah Parsons está listo para su gran regreso a Texas el domingo para enfrentarse a su exequipo. Los Cowboys traspasaron a Parsons a los Packers en un acuerdo que sorprendió a la NFL justo antes del inicio de la temporada, poniendo fin a un largo impasse contractual.

Jerry Jones afirma que Dallas no rendirá homenaje a Parsons. Probablemente sea lo mejor, considerando el rendimiento de la defensa de los Cowboys. Ha sido un desastre, especialmente la secundaria. Dallas ya ha permitido 13 jugadas de pase de 25 yardas o más y está permitiendo 288 yardas de pase por partido, la peor marca de la NFL.

Si los Cowboys pierden este partido, su récord caerá a 1-3. Y si Parsons hace algunas jugadas destacadas en una victoria de los Packers, empeorará aún más la situación.

Daniel Jones y la ofensiva de los Colts han sido absolutamente imparables en su sorprendente inicio de 3-0. Nadie esperaba que esa frase se escribiera antes de la temporada.

Jones ha estado tan preciso que los aficionados de los Colts lo llaman “Indiana Jones”, algo muy distinto a lo que sentían los aficionados de los Giants hace apenas un año. Indianapolis finalmente tuvo que despejar contra los Titans la semana pasada, pero solo una vez. En tres partidos, solo han despejado una vez en total, la menor cantidad de cualquier equipo en los primeros tres partidos de una temporada desde al menos 1940.

El entrenador en jefe Shane Steichen es el actual favorito para Entrenador del Año, pero su equipo enfrenta su prueba más difícil hasta la fecha con una visita a los Rams el domingo.

Pongan sus alarmas: la NFL amplía sus horizontes de nuevo el domingo, con el encuentro entre los Steelers y los Vikings en Dublín a las 9:30 a.m. ET. Esta temporada marca una expansión récord de la presencia global de la liga, con siete partidos internacionales en cinco países.

De vuelta en Estados Unidos, los aficionados disfrutarán de otra doble cartelera el lunes por la noche, pero no en el formato escalonado de la semana 2. Esta vez, ambos partidos se superponen: los Jets contra los Dolphins a las 7:15 p.m. ET y los Bengals contra los Broncos a las 8:15 p.m. ET, por lo que necesitarán la doble cartelera el lunes.

El nuevo acuerdo con Disney convierte esta programación en una característica habitual, que se repetirá cuatro veces esta temporada (semanas 2, 4, 6 y 7).

