Bukele agradece a Trump por sus elogios en la ONU y celebra declaración de pandilla barrio 18 como organización terrorista

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció el martes a Donald Trump por los elogios durante su discurso ante la ONU y celebró la decisión de la Casa Blanca de declarar organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18.

“En El Salvador, ya habíamos dado este paso al designarlos formalmente como terroristas”, escribió el mandatario salvadoreño en X, al tiempo que reiteró que “la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente presos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, diseñado específicamente para enfrentar este tipo de amenaza”.

“Su mensaje subraya la importancia de trabajar juntos con determinación en la lucha contra el terrorismo, y nos complace ver que nuestros gobiernos están plenamente alineados con esta causa”, agrega la respuesta en X del mandatario salvadoreño a Trump.

Barrio 18 es considerada una de las pandillas más grandes y ha organizado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras, de acuerdo con el comunicado del departamento de Estado de los Estados Unidos.

La decisión de Estados Unidos busca “garantizar la seguridad del pueblo estadounidense” del accionar de pandillas como la “Barrio 18”, dividida entre las facciones sureños y revolucionarios. Además, es el principal rival de la Mara Salvatrucha MS13, que desde el pasado enero es considerada una organización terrorista extranjera.

Bukele, cuya presencia en la ONU estaba programada para la tarde del martes, pero no ocurrió, dijo a su vez que la cooperación “es clave para erradicar estas estructuras criminales y garantizar un futuro de paz y seguridad para nuestros pueblos”.

Trump agradeció el martes a Bukele por “recibir y encarcelar a tantos delincuentes que ingresaron a nuestro país”, en referencia a los venezolanos que Estados Unidos envió a mediados de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Los venezolanos fueron liberados a mediados de julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.

